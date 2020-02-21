【武漢肺炎】廣東新增病例維持個位數　穗深等多地撤銷部分檢查站

廣東省是其中一個新型冠狀病毒肺炎疫情較為嚴重的省，但近來已漸見緩和趨勢，周四（20日）新增的確診病例數字維持在個位數，僅得一宗，並有45人痊癒出院。全省至今累計有1333宗確診病例。 據內地傳媒報道，廣東省多地已陸續撤除部分檢疫檢查站，將根據疫情防控形勢，在毫不放鬆做好疫情防控工作的同時，儘快科學有序全面恢復正常生產生活秩序。

其中在廣州市，當地調整公路出入口體溫檢測站，自2月20日凌晨零時起，原本的222個體溫檢測證，調整設置為越秀、海珠、天河、白雲等四個中心城區內的54個高速快速公路收費站共64個體溫檢測站。至於市內其他高速快速路收費站、國道省道公路和城市道路，所設置的體溫檢測站將撤銷。

廣州已撤銷多條高速快速公路出入口體溫檢測站。（微博）

深圳早前宣布所有進入深圳的車輛都要提前在網上申報，並且在檢疫站接受檢查。惟隨著全市復工復產逐步恢復，進入深圳的車輛也將持續增加，當地決定自2月20日上午7時起，在部分有條件的防疫檢查站設置特別通道，符合資格的車輛，只要展示綠色的二維碼就可免檢通行。

隨著逐漸復工，大批外地人員返回深圳。（中新社）

可申請「綠碼」的車輛，是有通過深圳市車輛申報登記系統申報的「粵B」車牌小型客貨車及港澳車牌小型客貨車，並且有在一星期前在市內有三天的出行記錄。此外，此前已經登記申報，並有相關黑色二維碼的車輛，亦會自動轉變為綠色二維碼。

此外，梅州、中山、江門、揭陽、清遠等都有類似的放寬措施。報道指，部分地區從檢查站撤下來的工作人員，將全部到各村及社區工作，重點轉向村居、社區前線防控，加強社區網格化管理力量。

（粵港灣大灣區發布）