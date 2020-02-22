兩會延遲影響人事佈局　李斌接任夏寶龍政協機關黨組書記消息遭刪

新冠肺炎疫情致中國兩會推遲，進一步也影響中共人事佈局。據了解，全國政協副主席夏寶龍日前兼任港澳辦公室主任後，全國政協機關黨組書記職務已由另一位全國政協副主席、曾任國家衛計委主任的李斌兼任。不過，內媒報道該消息後，又紛紛刪除。

全國政協微信公眾號2月19日的消息顯示，政協副主席李斌以機關黨組書記的身份，主持召開政協全國委員會機關黨組會議。這是李斌首次以中共政協機關黨組書記的身份現身。

1月31日，夏寶龍仍以全國政協副主席兼秘書長、機關黨組書記的身份，主持召開全國政協機關黨組擴大會議。

內地財新網、澎湃新聞、新浪網等均有報道李斌接替夏寶龍的職務、擔任全國政協機關黨組書記的消息，不過，此後消息均被刪除，但鳳凰網轉載澎湃新聞的消息成為漏網之魚。

今年66歲的李斌曾任安徽省省長，2013至2018年任中國國家衛生和計劃生育委員會主任、黨組書記，2018年3月任中國全國政協副主席。

夏寶龍在2018年3月出任全國政協副主席兼秘書長，今年2月13日兼任國務院港澳辦主任。全國政協秘書長工作繁重，事無鉅細。鑑於夏寶龍已經執掌港澳辦，他很可能因工作變動辭去全國政協秘書長職務。像當年的廖暉一樣，任全國政協副主席、國務院港澳辦主任。2月17日全國政協召開主席會議，夏寶龍缺席，已經可以看出端倪。

此前，本港《星島日報》曾報道稱，夏寶龍將辭去政協秘書長的職務，專注於港澳事務，政協副主席李斌內定兼任秘書長。

據悉，由於全國政協秘書長一職由政協大會選舉產生，夏寶龍正式卸任秘書長必須在中國全國兩會。本來三月開幕的兩會因為新冠肺炎疫情而延後，因此這項人事調整也將被延遲。