【武漢肺炎】湖北省委書記應勇：千方百計提高治癒率、降低病亡率

﻿2月22日上午，湖北省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇與武漢市定點醫院和方艙醫院的8位醫院院長和醫療專家開展座談，研究進一步加強醫療救治工作。 應勇在座談中強調，要全力以赴救治患者，千方百計提高治癒率、降低病亡率。要優化醫療資源配置，堅持重症輕症救治兩手抓，兼顧保障好新冠肺炎治療和其他重症病人醫療急需。

應勇表示，當前，湖北省疫情仍處於「高位運行的持續增長期、最吃勁的膠着對壘的關鍵期、重中之重決勝之地的窗口期」，要繼續抓住救治和阻隔兩大關鍵環節，優化醫療資源配置，分類施策、關口前移，全力救治患者刻不容緩；千方百計建院增床，全力提高收治能力刻不容緩；實現應檢盡檢，加強隔離場所人員甄別和分類救治刻不容緩；加強醫療資源統籌，兼顧保障好新冠肺炎治療和其他重症病人醫療急需刻不容緩，真正實現應隔盡隔、應收盡收、應檢盡檢、應治盡治。

圖為火神山醫院感染二科一病區的隔離病房內一名治癒患者即將出院。（中新社）

他指出，在全國醫務人員不斷馳援湖北的情況下，要進一步加強醫療救治資源統籌和優化配置，把力量配到最需要的地方。要進一步落實「四早」（早發現、早隔離、早報告、早治療）要求，前移救治關口，實現患者分類就診。堅持重症輕症兩手抓，既要全力救治重症患者，也要提前介入輕症患者治療，避免成為重症。

他續指，要統籌兼顧好新冠肺炎治療和其他患者日常急需醫療服務。要嚴格落實新冠肺炎患者康復出院標準，出院後實施集中隔離觀察。要未雨綢繆，守住底線，進一步提高收治能力，加快床位有效供給，寧可床等人，不讓人等床。要加強社會流調，做實做強工作閉環，滾動推進「篩查甄別—轉送救治—康復出院—隔離觀察」，真正讓社區乾淨起來。

據湖北省衛健委，昨日（22日）全省新增新冠肺炎確診病例630例，全省新增病亡96例，全省新增出院1742例。湖北省累計報告新冠肺炎確診病例64084例。全省目前仍在院治療40127例，現有疑似病例3363人，當日新增631人，當日排除1750人，集中隔離3213人。

（綜合報道）