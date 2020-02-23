【武漢肺炎】四川、黑龍江兩省監獄進入戰時管理狀態

武漢肺炎疫情持續。山東、湖北、浙江三省5個監獄爆發集體感染，超過500人確診。 四川、黑龍江兩省昨日（22日）分別宣布，全省監獄、戒毒所進入戰時管理狀態，防止疫情向監所蔓延。

武漢肺炎疫情持續，多個省份先後有監獄大規模爆發。在山東任城監獄，就有200名囚犯確診染病。（網上圖片）

四川省司法廳宣布，2月22日，針對下一步疫情防控工作，明確要求全省監獄戒毒所實行戰時管理，執行戰時紀律，嚴防死守，堅決杜絕監所疫情管理漏洞，全力防止疫情向監所蔓延。

四川省司法廳表示，新冠肺炎疫情發生以來，已迅速實施監所全封閉管理，實行「四個一律」，對新接收罪犯、戒毒人員以及離監探親返監人員一律隔離；對進入監獄戒毒場所人員一律測量體溫並佩戴口罩；對體溫過高或其他疑似人員一律禁止進入並按規定處置’對進入監所的車輛、物資一律檢測消毒。

同時，實施「六個暫停」，暫停一切外來人員進入監管區，暫停面對面會見探視，暫停辦理罪犯戒毒人員轉押，暫停提審、親情幫教和警示教育，暫停服刑人員、戒毒人員集體就餐，暫停監所內一切大型活動。

另據《黑龍江日報》消息，黑龍江省司法廳已於22日起，要求全省監獄戒毒場所進入戰時管理狀態，堅決堵住疫情防控漏洞，確保「零輸入、零感染、零炒作」目標。

四川、黑龍江兩省宣布，監獄進入戰時管理狀態。圖為四川雅安監獄特警隊在監管區巡邏。（中新社／資料圖片）

郭聲琨：戰時狀態須嚴肅戰時紀律

早前報道，郭聲琨昨日（22日）先後來到河北省三河市看守所和司法部燕城監獄突擊檢查。他強調，戰時狀態，必須嚴肅戰時紀律，堵塞管理漏洞，堅決打贏監管場所疫情防控這場硬仗。