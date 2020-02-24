【武漢肺炎】調整戰略後再度暗訪　武漢市委書記王忠林現場道歉

新冠肺炎疫情持續，風暴中心湖北武漢的情況備受外界關注。湖北省委常委、武漢市委書記王忠林上任後，連續調整防疫指揮中樞，並於近日再度暗訪。

據武漢市委、市政府官方微信公眾號「武漢發佈」2月23日消息，湖北省委常委、武漢市委書記王忠林暗訪了解非新冠肺炎患者看病就醫工作。

在現場，有武漢市民反映情況稱，「早上五點就去藥店取號排隊，但還是沒買到藥，藥店從2月21日開始，人就很多。」

還有武漢市民稱，自己母親是癌症患者，已經停藥十幾天，網上買不到，其他藥店也買不到，來到這裏，還需要社區證明文件才能買，自己來來回回跑了幾天。

對此，王忠林代表武漢市委市政府致歉表示，「這是我們服務得不到位，今天馬上解決，請您多諒解。」

他叫來隨行的武漢市醫保局、市市場監管局負責人嚴厲批評稱，「市民母親斷藥十幾天，換誰誰不糟心？這些情況，不要我一問你們就說知道，一干就不知道。」

相關負責人說，明天可以解決。但王忠林說，「不要明天，今天就要辦。馬上叫區委書記、區長過來看看這個情況。」

他還要求，相關負責人要把武漢市基本醫療保險門診重症慢性病定點零售藥店增加到20家，逐步開到50家，緩解患者就近購藥難；同步開通網上預約，暢通重症慢性病患者的醫保支付渠道；繪製一個非新冠病人的購藥地圖，向社會發布。

此前，王忠林就曾於2月20日強調，將非新冠肺炎患者救治作為疫情防控重要內容來佈局、來投入，盡最大努力減少病亡率。

此外，王忠林履新後曾兩度調整武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部。2月16日，該部門新設床位保障組、疾病控制組、黨建考核組、援漢醫療隊接待協調組。僅僅5天之後，2月21日，武漢市疫情防控指揮部又增設了「非新冠肺炎醫療救治組」。

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