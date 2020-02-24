辭去全國政協委員後　劉強東相繼卸任多家公司高管

自2018年陷入性侵醜聞，中國電商平台京東集團創建人劉強東繼辭去全國政協委員。近兩個月來，他相繼卸任多家公司高管。

劉強東自捲入性侵事件後，在公眾面前便很少露面。（微博@宿遷之聲）

綜合媒體2月24日報道稱，根據天眼查數據顯示，京東物流全資子公司——寧夏京邦達供應鏈科技有限公司發生工商變更，劉強東卸任公司經理，其助理張雱卸任公司執行董事，由鄭研接任執行董事兼總經理。與此同時，李婭雲卸任公司監事，由檀賽利接任。

值得一提的是，這是劉強東2020年2個月內卸任的第四家企業的高管。

1月15日，劉強東卸任了天津京東雲海雲計算有限公司總經理一職。隨後在2月14日，重慶京邦達物流有限公司發生工商變更，劉強東卸任公司總經理，其助理張雱卸任公司法定代表人和執行董事，均由毛衛娜接任。

2月18日，京東雲計算全資子公司福建京東元洪雲計算有限公司發生工商變更，劉強東卸任該公司經理一職，同時，劉強東助理張雱卸任該公司執行董事和法定代表人，兩人卸任的職位均由謝海波接任。

自2019年11月7日，劉強東因「個人原因」，辭去了中國全國政協委員。據悉，中國官媒在公布上述消息時，並沒有說明他請辭的具體原因。

據了解，2018年8月，劉強東在美國明尼蘇達大學參加一個工商管理博士班項目期間，因涉嫌性侵被捕。同年12月該州檢察官以「證據問題」，不對劉強東提出強姦指控。

2019年4月16日，曾指控劉強東強姦的明尼蘇達大學學生劉靜堯嚮明尼阿波利斯亨內平縣法院對劉強東提起民事訴訟，索賠5萬美元，並將京東也列為被告。目前該民事訴訟案還在進行中。