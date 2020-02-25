【武漢肺炎】衛建委要求湖北嚴控人員出省　應勇：物資要量足價穩

新型冠狀病毒肺炎疫情仍然嚴峻，湖北省武漢市疫情防控指揮部昨日（24日）突然宣布局部解封，惟不足4小時後取消，引起熱議。同日，湖北省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇主持召開指揮部工作會議，強調要繼續嚴格管控離漢離鄂通道，並確保生活必需品量足價穩。 今日（25日），國家衛健委發布新一份疫情防控工作通知，同樣要求對湖北繼續採取最嚴格防控措施，嚴控人員輸出。

國家衛健委要求湖北省嚴控人員輸出。（中新社）

國家衛健委：實行人員分類管理

國家衛建委的通知指出，要實行人員分類管理。根據居民近期旅行史或居住史、目前健康狀況、病例密切接觸史等判斷其傳播疾病風險，將居民劃分為高風險、中風險、低風險人員，採取針對性的管控措施。

其中高風險人員在定點醫療機構、定點醫學觀察機構或居家實施嚴格的隔離治療或醫學觀察，相關機構和社區對其進行嚴格管控。中風險人員嚴格落實居家隔離醫學觀察要求，自覺接受社區管理。低風險人員體溫檢測正常可出行和復工。

對疫情特別嚴重的湖北省繼續採取最嚴格的防控措施，已實施交通管控的武漢市和湖北省其他地市，嚴控人員輸出；未實施交通管控的地市，人員抵達目的地後一律集中隔離14天。

應勇要求繼續把疫情防控作為湖北省頭等大事和最重要工作。（湖北衛視）

應勇：繼續嚴格管控離漢離鄂通道

此外，據《湖北日報》報道，應勇昨日在會議上指出，當前湖北省疫情防控出現一些積極變化，但同時也要清醒看到疫情形勢依然嚴峻複雜，要繼續把疫情防控作為全省頭等大事和最重要工作。

應勇強調，要緊緊扭住城鄉社區防控和患者救治兩個關鍵，切實做好流行病學調查、織密織牢社區防控網、開展拉網式篩查甄別、繼續嚴格管控離漢離鄂通道。

針對城市持續嚴格封控的情況，應勇指要盡快落實生活供應保障措施，加強市場供給，改善配送方式，確保生活必需品量足價穩。他指示要格外關心孤寡老人、困難兒童、低收入家庭等群體，保障他們的基本生活。

周日（23日），應勇已在湖北省委常委會上表示，病毒具有相當的隱蔽性，防控工作仍存在不少薄弱環節。他要求保持頭腦清醒，不麻痺、不厭戰、不僥倖、不鬆勁，繼續將疫情防控作為全省頭等大事和最重要工作，堅持節奏不變、力度不減、尺度不鬆，按照黨中央決策部署和省委總體要求，「一個山頭一個山頭地攻，一場戰役接着一場戰役打，不斷鞏固成果、擴大戰果，不獲全勝決不輕言成功」。

會議指出，要持續緊抓控制傳染源，把阻隔工作做實做細，建強城市大數據管理平台，配強流調力量，持續滾動排查，確保底數摸清、人員搞準、數據真實。

+ 3 + 2

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部於2月24日曾發布第17號通告稱，因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在漢外地人員可以出城，但要堅持錯峰出城、分批實施，適時安全有序原則。

數小時後發布第18號通告稱，第17號通告是市指揮部下設的交通防控組未經指揮部研究和主要領導同志同意發布的，宣布該通告無效。指揮部表示，已對相關人員進行嚴肅的批評處理。

（綜合報道）