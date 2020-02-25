【武漢肺炎】廣電總局再協調15部電視劇　向湖北捐贈播出版權

新型冠狀病毒疫情持續，多日以來，重災區湖北的民眾被限制出門，娛樂選擇也變得單一。國家廣播電視總局（廣電總局）考慮到此情況，上月底協調10部電視劇播出版權，捐贈予湖北和武漢的電視台。 據《人民日報》報道，廣電總局周日（23日）又協調向湖北捐贈15部電視劇版權，涵蓋醫療、革命、農村、都市、傳統文化等各類題材。

據內媒此前報道，1月24日，中宣部、廣電總局緊急協調10部優秀電視劇，分別是《外交風雲》、《外科風雲》、《急診科醫生》、《在遠方》、《那座城這家人》、《大江大河》、《最美的青春》、《精英律師》、《破冰行動》和《飛行少年》，向湖北廣播電視台、武漢廣播電視台捐贈播出版權，「為抗擊疫情穩定民心、增強信心、鼓舞士氣、貢獻力量」。

2月中，廣電總局又下發《關於開展廣播電視節目「眾志成城 共同戰疫」公益展播活動的通知》，啟動全國廣播電視節目「眾志成城 共同戰疫」公益展播活動。根據活動安排，從2月至8月底，《中國詩詞大會》《經典詠流傳》《故事裏的中國》《思想的田野》《大禹治水》《宇宙護衛隊》《豬豬俠》等180餘部優秀電視節目、動畫片、紀錄片、廣播劇將無償提供播出版權，在全國各級廣播電視台廣泛播出。

2月23日，廣電總局再度緊急協調15部優秀電視劇版權，捐贈給湖北省各級電視台播出。這批電視劇包括《急診室故事》、《產科醫生》、《老酒館》、《河山》、《破局1950》、《小歡喜》、《知否知否應是綠肥紅瘦》、《懸崖》、《偽裝者》、《琅琊榜》、《雞毛飛上天》、《娘親舅大》、《啊，父老鄉親》、《隴原英雄傳》和《王大花的革命生涯》。

報道指，無償捐贈這些電視劇的版權方來自多間企業。廣電總局相關負責人表示，廣播電視要為全國聽眾、觀眾提供豐富的節目，「為全面打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰提供堅強有力的精神支持」。

（綜合報道）