中國不再沉默　外交部新任發言人趙立堅五答同一敏感問題

2月24日是不尋常的一天，中國外交部例行記者會恢復在藍廳舉行，新任發言人趙立堅首次主持會議。這位「網紅」外交官一亮相就五次回答同一個敏感問題，進而傳遞出一個強烈的信號：中國不再沉默。

中國大國外交的人事調整早已悄然開始，圖為2017年11月10日，習近平與外長王毅交談。（AFP）

經過3個星期的網上記者會，中國外交部於2月24日正式恢復在藍廳舉行例行記者會，新任發言人趙立堅首次主持會議。至此，外交部發言人從二人模式變為三人模式，人員由華春瑩、耿爽和趙立堅三人組成。

記者會的開場，外交部新聞司司長華春瑩特別介紹了這位對中外記者而言「未見其人，已聞其聲」的外交官。她稱，趙立堅副司長從事外交工作已經24年，曾經在外交部亞洲司、駐美國使館和駐巴基斯坦使館工作過，有着豐富的外交經驗和良好的溝通能力，媒商高，媒緣也好。

誰料暖場的寒暄剛過，在場記者的問題就如流水般湧至。新任發言人趙立堅就同一個敏感問題連續回答五次。

有記者率先提問「據報道，20日，53名《華爾街日報》在華員工聯名發郵件致該報管理層，要求修改此前發表的《中國是真正的亞洲病夫》文章標題，並向被冒犯者道歉。郵件中寫道，「這並非編輯獨立性的問題，也不是新聞報道和評論之間劃分的問題。這是一個錯誤的標題，它深深地冒犯了包括中國人在內的許多人。」但《華爾街日報》發言人22日表示該報的立場未改變。中方對此有何評論？」

趙立堅厲聲回應道，第一，面對惡意侮辱抹黑，中國不做「沉默的羔羊」。第二，該報以新聞報道和評論相互獨立為由百般推諉沒有道理。《華爾街日報》究竟誰來負責任？誰出面道歉？《華爾街日報》既然有罵人的囂張，為什麼沒有道歉的勇氣？世界上只有一份《華爾街日報》，該報既然一意孤行，就應承擔相應後果。

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有記者問「還是關於《華爾街日報》辱華文章的問題，這一事件影響已超出辱華文章本身，被吊銷記者證的3名記者此時正在去機場的路上。這3名記者與辱華文章無關，為何是這3人被『驅逐』？」

他稱，世界上只有一份《華爾街日報》，該報必須為自己的言行負責。

還有記者問「作為一個美國駐華媒體，我們也有新聞部和評論部。我對中方斷然『驅逐』《華爾街日報》3名記者感到震驚。中方因為一篇評論文章8個字的標題『驅逐』了他們，不覺得反應過度嗎？」

趙立堅進一步重申，《華爾街日報》刊發的有關評論文章引起中國人民的極大憤慨，遭到國際社會廣泛譴責。直到現在，《華爾街日報》仍未認識到錯誤的嚴重性，既未公開正式道歉，也未查處相關責任人。他們還百般辯解，錯上加錯。中方敦促《華爾街日報》正視中方關切，嚴肅回應中方要求。我不認為這是過度反應，中方保留對該報採取進一步措施的權利。

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接下來有記者提問「還是關於《華爾街日報》的問題。中方『驅逐』的其中一名記者是澳洲籍，這在澳引發不滿。澳外交部發言人稱，澳方堅定支持言論和新聞自由，記者開展工作不應受到無理阻礙。中方對此有何評論？這是否會影響中澳關係？」

他表示，對澳洲方面的錯誤言論表示不滿和反對。關於吊銷3名《華爾街日報》駐京記者記者證，我剛才已經回答了多個問題，道理已經講得很清楚了。《華爾街日報》發表攻擊抹黑中國的評論文章，公然選用帶有種族歧視色彩的標題，已經引起中國人民極大憤慨，需要給中國人民一個交代。

據瞭解，種族歧視在各國都是受到唾棄的。這種做法已經超出言論自由的範疇。言論自由是有邊界、有底線的，不能以言論自由為藉口公然傳播種族歧視，肆意傷害他人情感，而且拒不道歉，拒不承擔責任。

最後，還有記者問「你剛才說世界上只有一份《華爾街日報》，對該報內部分工不感興趣，中方基於該報所作所為作出「懲罰」。這是否意味着被「驅逐」的3名記者是被隨機選中的，並沒有特殊的原因？」

面對記者的不斷追問，趙立堅說，「關於這個問題我已經說得很清楚了，我想我沒有必要再重複一遍。」