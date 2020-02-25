【中美關係】被指竊取美國科研成果　外交部：中國不靠偷不靠搶

近期，美國國防部、國家衛生研究院一些官員稱，中國利用美國高校的專業知識增強自身軍事及技術競爭力，並通過招募吸引美國頂尖科研人士、企業家和專家前往中國的方式竊取美方科研成果。

中美在科技領域的競爭愈演愈烈。（Reuters）

中國外交部發言人趙立堅於2月25日舉行例行記者會，對於上述問題，趙立堅從三個方面回應稱，首先，中國的科技成就一不靠偷，二不靠搶，是包括廣大知識分子在內的中國人民憑藉智慧和汗水拼搏奮鬥出來的。統計數據顯示，2009年至2019年，中國科技人員共發表國際論文260萬篇，排名世界第二。

其次，中美加強科技交流與合作，符合雙方共同利益。美方個別官員打着國家安全的旗號，渲染炮製所謂中方「竊取」美方科研成果別有用心。一些美國高校負責人也認為美官員對國家安全的擔憂太過誇張且具有歧視性質，並表示同中方開展合作事實上對推動科學技術發展至關重要。

最後，人才跨國流動，推動了世界科技進步。各國都在積極開展國際人才交流合作。美國這方面更是如此。中方所採取的有關舉措旨在促進中國與各國的人才流動，鼓勵和推動國際科技合作，這些舉措與世界其他國家的通行做法並無本質區別。

趙立堅還強調，中方敦促美方個別官員摒棄冷戰思維和零和博弈的過時觀念，正確看待並維護中美在科技、人文領域的交流合作，多做有利於增進中美互信與合作的事。

（中國外交部）