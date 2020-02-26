【武漢肺炎】韓國人到山東避難？　青島機場：進港韓籍人不到兩成

新冠肺炎疫情在韓國持續擴散。早前有不少內地網民發現，從韓國首爾飛往山東青島的航班價格暴漲、一票難求。有人擔心疫情可能會從韓國傳播至山東。 青島機場就此回應稱，機票價格大增，可能是受疫情影響，韓國航線較平時大幅縮減，票源相對緊缺所致。同時表示，進港旅客中大多以中國籍為主，韓籍人士不到兩成。

2月23日，在韓國大邱，受疫情影響而臨時休業的商家工作人員在西門市場進行防疫消毒。（新華社/Newsis通訊社）

青島機場表示，經向各航空公司詢價後發現，它們根據市場價動態確定當日票價，訂票早晚、出行當日航班量及航班時刻都會影響票價。在國內直銷渠道購買青島到首爾的往返票價，平時連稅約為1000至1600元（人民幣，下同）左右，近期為1800至2400元左右。

機場指，受疫情影響，韓國航線較平時大幅縮減，票源相對緊缺，尤其是首爾至青島的單程機票緊缺，價格也隨之上漲，近期在韓國直銷渠道購買，首爾至青島單程票價連稅在2500元左右。在此情況下，部分網絡訂票平台自動推薦生成的中轉航線票價會在3000元以上甚至更多。

中國籍進港旅客超過8成

青島機場又道，疫情發生前，韓國航線日均進出42個架次，進出旅客6857人，進出港客座率86%，其中進港航班21個，進港旅客3622人，進港客座率91% 。近期，韓國航線日均進出12個架次，旅客吞吐量1667人次，進出港客座率75%-78%，其中進港航班6個架次，進港旅客800人次左右，進港客座率85%-90 %。

而在進港旅客中，中國籍旅客超過80%，韓籍旅客不到20%。韓籍旅客大都在中國工作或求學，以產業人士和學生為主。

《香港01》記者早前在內地旅遊平台搜索，發現近日從首爾到山東的機票，大多已售罄或升至高價。