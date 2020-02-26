【武漢肺炎】欠裝備人手少　文章揭廣東援助武漢醫療隊苦況求支援

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情防控進入關鍵期，早期物資緊缺現象已有改善。但在2月24日，國際醫學期刊《刺針》刊登一份文章，作者自稱廣東援助武漢醫療隊的成員，內容講述醫療隊在工作時所遇到的困境，呼籲國際社會伸出援手。 對此，廣東援助武漢醫療隊事後發聲明駁斥，又稱作者並非成員，內容不實。但值得一提是，廣東援助武漢醫療隊的聲明如今已被刪除。

據聲明表示，《刺針》的文章「Chinese medical staff request international medical assistance in fighting agaonst COVID-19」，其作者Yinchun Zeng及Yan Zhen以廣東第一批援助湖北醫療隊隊員的名義，向全球發出醫療支援請求，「在此，我們謹代表全體廣東援助湖北武漢醫療隊隊員公開聲明，這篇文章嚴重失實。據查，該文作者並非廣東援助湖北疫情防控醫療隊隊員，不能代表廣東醫療隊的立場」。

聲明稱，廣東第一批援助湖北醫療隊在除夕之夜前往武漢，一直在漢口醫院工作，初期的確遇到困難，但經過全體共同努力，目前各方面情況都在好轉，不僅物資保障充足，醫護人員也有合理排班，能得到充分的休息，以良好的精神狀態投入工作。如有需要，廣東各醫療機構的後備隊員也將繼續出征增援，「事實證明，我們完全有能力也有信心完成對湖北的醫療援助任務」。

聲明要求作者撤銷文章，澄清事實並公開道歉。

奔赴湖北支援的醫療隊伍這一群體現狀受到外界關注。（新華社）

據了解，文章稱醫療隊在1月24日抵達武漢後，日常工作主要集中在提供氧氣、心電圖監測、導管護理、氣道管理、呼吸機調試、中心靜脈插管、血液透析護理、處置消毒等基礎護理。文章稱，武漢的條件和環境比想象的要困難和極端，防護設備嚴重短缺，如N95口罩、面罩、護目鏡、長袍和手套等。

文章又稱，由於需要經常洗手，醫療隊有數名同事雙手都長滿皮疹，而且長時間佩戴N95口罩及層層防護裝備，部分護士的耳朵和額頭都出現壓瘡。此外，為節省資源和穿脱防護服所需的時間，醫療隊在進入隔離病房後更要避免進食和飲水長達兩小時。

文章稱，由於武漢市醫療衛生專業人手極度匱乏，醫療隊需要更多的幫助，「我們現在請世界各國的護士和醫務人員來中國，幫助我們打這場仗」。

（綜合報道）