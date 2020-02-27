【新冠肺炎】黃岡要求全市懷孕醫護在家休息　多地發出強制休息令

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新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）在湖北的疫情仍然嚴峻，湖北黃岡衛健委周三（26日）發布要求，從即日起，在新冠肺炎疫情防控期間，全市各醫院安排懷孕的醫護人員在家休息。此前全國多地向抗擊疫情的一線人員發出「強制休息令」或「強制陪伴令」。

內地公安局發出的「強制休息令」。（網上圖片）

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綜合內媒報道，貴州羅甸縣公安局指揮中心指揮室主任羅婷在2月9日收到了當地公安局發出的第一道「強制休息令」。按照值班備勤計劃，要求她自2月10日起休息一周，陪伴家人。

2月23日，湖北宜昌興山縣古夫水陸派出所民警吳澤春也收到一份「強制休息令」。因突發急性闌尾炎，吳澤春在2月13日入院治療，出院休息一天後他又堅持返回工作崗位，於是收到了這份「休息令」。

除了「強制休息令」還有「強制陪伴令」。新疆烏魯木齊東山坡派出所民警張成剛的父親罹患肺癌，化療後身體愈來愈虛弱。從1月25日至2月18日，張成剛因疫情防控工作近20天沒有回過家。及至2月19日，他接到了一封加蓋公安局公章的「強制陪伴令」，上面寫道：「經分局黨委研究決定：請你立即停止工作，回去陪伴父親最後一程，即刻執行!」

（綜合報道）

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