【新冠肺炎】內地支持抗疫掀捐款潮　中央領導人捐款金額受矚

內地新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，為支持疫情防控工作，在中央領導人的帶動下掀起捐款潮。

2月28日，湖南省農業農村廳系統為抗「疫」捐款。（微博@湖南電台）

據官媒報道，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正七位政治局常委成員2月26日為支持疫情防控工作捐款。但官方並未提及七常委的捐款金額，以及捐給什麼機構或部門。此外國務院副總理孫春蘭和中央赴湖北指導組也於今天（28日）捐款。

此外，「為響應習近平和黨中央對廣大黨員的號召」，上海、天津、貴州等全國各地也都於近兩日展開捐款活動。

內地曾有公開報道顯示，2013年4月四川雅安蘆山7.0級地震期間，時任天津市委書記孫春蘭、何立峰、王東峰等天津市級機關官員共捐款337萬餘元人民幣，中國人民對外友好協會會長李小林帶頭捐款1千元。

中共退休領導人捐款曾被公開。早在2014年年初，前總理朱鎔基首次登上2013中國捐贈百傑榜，引起媒體普遍關注，當時他是榜單上唯一的非企業家。

朱鎔基近年甚少公開露面。（資料圖片）

朱鎔基在2011年設立了實事助學基金會，該基金會正式運行以來所有資金均來自朱鎔基的捐款，目前共計近4,000萬元。

據報道，朱鎔基是一位名副其實的暢銷書作者，這才有了鉅額的捐款資金。《朱鎔基答記者問》和《朱鎔基講話實錄》銷量均在130萬冊以上，2013年出版的《朱鎔基上海講話實錄》目前銷量也已達到數百萬冊。

早在2009年9月《朱鎔基答記者問》一書出版發行後，朱鎔基曾明確表示自己不拿一分錢，把所有稿費捐贈給社會公益事業，希望能夠幫助改善貧困地區少年兒童的學習和生活條件。最後，出版社都按照朱鎔基的指示將錢直接轉入基金會。

作為延安大學老校友，2012年10月，前全國人大常委會委員長李鵬用自己的稿費向中國教育發展基金會捐款300萬元，設立了「李鵬—延安助學基金」。自2009年開始，李鵬每年資助延安大學10名家庭經濟困難學生，每生每年3,000元，已累計資助延安大學40名貧困學子，共計12萬元人民幣。

前中共中央政治局常委，第八屆、第九屆全國政協主席李瑞環於2004年在家鄉天津寶坻創辦了桑梓助學基金會，隨後將論著《務實求理》一書所得稿費100萬元捐入其中。2013年9月，李瑞環將他出版的《看法與說法》一書稿費150萬元再度捐給桑梓助學基金會，用於資助貧困學生。至此，李瑞環個人已累計捐贈3,526 .3萬元，此外，他還共捐出數十張名家書畫作品。

2005年，前中共中央政治局常委、國務院副總理李嵐清在母校復旦大學設立復旦管理學獎勵基金會，捐出稿費200萬元。2011年6月，李嵐清還將一幅高仿真《富春山居圖》捐給江蘇美術館。

2013年9月，為支持清華大學新百年人才培養、資助家庭貧困的學生，前中共中央政治局常委、中紀委書記，清華大學校友吳官正將個人著作《閒來筆潭》一書的部分稿酬100萬元設立「清華大學昱鴻助學金」。此外，昱鴻助學金還在山東大學、南昌大學等學校設立，都是用於對家庭貧困學生的資助。

中共黨媒《人民日報》海外版曾披露，很多領導人對慈善事業都慷慨捐助，不少領導人設立了基金會，但在具體運作方面力求保持低調。