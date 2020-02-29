【新冠肺炎】國家衛健委：逾4萬醫務人員支援武漢　近7成是護士

國務院聯防聯控機制今日（28日）下午3時召開新聞發布會，介紹新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）治療與患者康復有關情況。

與會嘉賓包括：國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅、北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強、中日友好醫院康復科主任謝欲曉、北京協和醫院護理部副主任郭娜、北京地壇醫院中西醫結合科主任醫師王融冰。

記者會由國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒主持。

北京地壇醫院中西醫結合科主任醫師王融冰。（01直播截圖）

中西醫結合科醫師：中藥降低危重症的發病率

最新版的診療方案中增加了很多中醫治療的內容，王融冰表示，國家中藥管理局專家組在疫情一開始就到了武漢，除了參加臨床一線的治療，還深入調研瞭解疾病發展過程，同時他們對全國中醫藥治療進行了分類，進行了調研，特別是對有效方劑、有效的經驗都做了梳理和篩選，在這樣的背景下對第五版診療方案提出了補充和調整。主要補充在臨床治療期，第六版還是延續了第五版分成醫學觀察期和確診以後的臨床治療期，方藥也相應擴大。同時重點推薦了清肺排毒湯通治型的方劑推薦到全國使用。對於中藥方劑的煎煮法進行了比較細緻的說明，對中藥注射劑的使用方法、劑量都有詳細說明，這樣第六版方案更具有指導性，也更具有實用性。

王融冰說，現在中西醫結合的覆蓋率面非常大，通過前一階段的治療效果和後一階段中藥介入後的治療效果的比較，可以發現中藥的參與，中西醫結合治療確實起到比較好的作用。對於輕症病人，用中藥以後可以改善他的症狀，主要症狀就是發熱、咳嗽、咽疼、乏力、納差等等這些，迅速改善了發熱症狀或者減輕了咳嗽症狀，就使他的病情不再往重症發展。對於病人抗病有非常大的助力。

對於重症期使用中醫藥不但可以改善這些症狀，對於和呼吸相關的指標，比如血氧飽和度等等也有一定改善，這就阻斷了病情繼續向危重症發展過程，降低了危重症的發病率同時也就等於降低了病死率。

但她強調，中成藥的使用並不是為了預防，所以不主張沒有症狀的人使用中成藥預防，沒有意義。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強。（01直播截圖圖）

感染疾病科專家：病理解剖有助了解發病機制

華中科技大學團隊完成了9例新冠肺炎患者遺體解剖工作，有記者提問，相關病理報告對現在的診治以及今後疫情防控有哪些意義和價值。

王貴強介紹，新冠病毒感染是一個新發傳染病，對它的發病機制、病理特點、組織學損傷等等一系列問題都不是很清楚，而病理解剖工作對回答這些問題是至關重要的。有11例病理解剖去世的患者，初步的結果大體上可以看到比如痰栓、肺部病變，包括一些血栓的形成，對臨床有一定的指導價值。

病理解剖從大體標本到組織學到分子病理學以及病原學等等還有很多工作要做，現在病理專家在和臨床專家一起討論已經見到的這些結果。單純病理結果只是從病理上看到的，一定要結合臨床，包括病人的基礎疾病，他的既往的疾病情況等等，做綜合判斷，到底死因是死於新冠病毒感染、還是死於他的其他基礎病、還是因為炎症因子風暴等，這些數據很快就會報出來，然後供臨床治療決策做重要參考。

王貴強說，病理解剖是非常高風險的一個工作，所以也感謝從事病理解剖的各位病理學專家的貢獻，也感謝臨床醫生做積極的動員工作，更要感謝故去的這些患者及家屬對病理解剖工作的大力支持。

國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅。（01直播截圖）

支援武漢護士佔醫療隊總數的68%

這次馳援武漢的醫務人員超過4萬人，郭燕紅表示，這4.2萬人中護士是2.86萬，佔醫療隊總數的68%，在患者的醫療救治中發揮了非常重要的作用。古話「三分治療七分護理」，無論是在方艙醫院還是隔離病區還是救治重症的ICU都有護士的身影，護士在新冠肺炎患者的醫療救治當中精心照顧、精心治療、精心觀察病情，給予患者心理支持，為促進患者康復、提高治癒率做出了積極的貢獻。

中日友好醫院康復科主任謝欲曉。（01直播截圖）

國家衛健委：多數輕症患者居家接受康復治療

關於康復治療的內容，郭燕紅表示，國家衛生健康委提出了對出院患者進行跟蹤隨訪和健康管理的一系列要求。特別是在促進患者康復方面，要求區分不同的患者，包括輕症患者，更多地是要在居家或者社區衛生服務機構接受康復；針對重症患者，出院以後要由專門的康復醫療機構為他們提供很好的康復，促進他們能夠更好地恢復健康。

謝欲曉表示，有關呼吸康復治療是由一系列的科學有效的健康促進的方法組成，首先是要通過規範的肺功能或者全身功能的康復評估以後才能開展，所以很強調個性化的方案。主要內容包括心肺功能訓練和有氧功能訓練和力量訓練以及日常功能訓練，還有一部分的心理治療的方法。

針對新冠肺炎來說，呼吸康復可能會對減輕肺炎的有關症狀，提高心肺活動耐力以及改善身心健康狀態有利，還有利於患者逐步地恢復、參與社會活動的能力。研究表明在疾病急性期的病情穩定階段，康復介入越早愈後越好。考慮到新冠肺炎是甲類管理的傳染性疾病，確診病人都是在定點醫院進行救治，所以對重症和危重症的住院患者主要以挽救生命的疾病救治為主，對輕症和普通型患者在病情穩定階段，越早期介入康復對愈後越是有利的。具體措施還是要看各地根據本地救治的實際來開展。

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒通報疫情。（01直播截圖）

國家衛健委：重視輕症治療，加強重症救治

據米鋒通報，截至2月28日24時，全國新增確診病例427例，新增死亡病例47例；新增疑似病例248例；當日新增治癒出院病例2885例。全國現有確診病例37414例；累計治癒出院病例39002例；累計死亡病例2835例；累計報告確診病例79251例。累計收到港澳台通報確診病例138例，其中香港94例，澳門10例，台灣34例。

湖北省以外省份共新增確診病例4例，分布在4個省份各1例，其餘省份無新增確診病例；新增死亡病例2例，重症病例數減少25例。湖北省除武漢外其他地市新增確診病例3例。全國累計治癒病例數與累計死亡病例數的比值進一步擴大到13.8:1，治癒率持續上升。

下一步，要繼續緊緊扭住城鄉社區防控和患者救治兩個關鍵，按照分區分級差異化的防控策略，進一步落實早發現、早報告、早隔離、早治療措施，重視輕症患者治療，加強重症患者救治，切實鞏固好防控成果。