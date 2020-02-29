【新冠肺炎】習近平《求是》發文：健全國家公共衛生應急管理體系

據新華社消息，將在3月1日出版的第5期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《全面提高依法防控依法治理能力，健全國家公共衛生應急管理體系》。 文章強調，針對這次疫情暴露出來的短板和不足，抓緊補短板、堵漏洞、強弱項，完善重大疫情防控體制機制，健全國家公共衛生應急管理體系。

文章指出，當前，疫情防控正處於關鍵時期，依法科學有序防控至關重要。疫情防控越是到最吃勁的時候，越要堅持依法防控，維護社會大局穩定。

文章指，要強化公共衛生法治保障。全面加強和完善公共衛生領域相關法律法規建設，認真評估傳染病防治法、野生動物保護法等法律法規的修改完善。必須從保護人民健康、保障國家安全、維護國家長治久安的高度，把生物安全納入國家安全體系，系統規劃國家生物安全風險防控和治理體系建設，全面提高國家生物安全治理能力。

2月23日，統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議在北京召開。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬甯、趙樂際、韓正等出席會議。（新華社）

文章又指，要改革完善疾病預防控制體系，改革完善重大疫情防控救治體系。要健全重大疫情應急回應機制，建立集中統一高效的領導指揮體系。文章說，鼓勵運用大數據、人工智慧、雲計算等數字技術，在疫情監測分析、病毒溯源、防控救治、資源調配等方面更好發揮支撐作用。

文章指出，要健全重大疾病醫療保險和救助制度。健全應急醫療救助機制，在突發疫情等緊急情況時，確保醫療機構先救治、後收費，並完善醫保異地即時結算制度。探索建立特殊群體、特定疾病醫藥費豁免制度。統籌基本醫療保險基金和公共衛生服務資金使用，實現公共衛生服務和醫療服務有效銜接。

文章指出，要健全統一的應急物資保障體系。把應急物資保障作為國家應急管理體系建設的重要內容，儘快健全相關工作機制和應急預案。優化重要應急物資產能保障和區域佈局，做到關鍵時刻調得出、用得上。健全國家儲備體系。建立國家統一的應急物資採購供應體系，推動應急物資供應保障網更加高效安全可控。