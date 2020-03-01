內地擬推《外國人永久居留管理條例》惹議　胡錫進：有完善空間

司法部日前發布《外國人永久居留管理條例（徵求意見稿）》（下簡稱《條例》），以明確外國人申請永久居留條件、規範申請程序和流程，並為永久居留外國人提供辦事便利。然而，相關舉措卻引起內地網民質疑，認為申請條件太過寬鬆且模糊，反而會讓非法移民更方便地轉為合法永居。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博就事件評論，稱這只是「徵求意見稿」，有很大進一步修改完善的空間。希望有關部門認真聽取公眾意見，用全社會的合力把這次立法搞紮實。

內地發出的《中華人民共和國外國人永久居留身份證》。（中新社）

胡錫進指出，中國作為高速發展的大國，又將對外開放作為國家進步的主要推動力之一，越來越多的中國人和外國人交叉移民是不可避免的。國家製定外國人永居條例，目的就是加強管理這個過程，而這是一項緊迫的事情。

他認為，公眾之所以對這個問題很敏感，主要是對以往外國人的在華管理情況不太滿意，對這一次製定條例能否消除相關問題缺少信心，所以對條例草案的一些細節全都朝著最不利的方向去解讀。比如，長期以來一些外國人在中國有隱性的「超國民待遇」，「外事無小事」的認識在中國社會有挺深的烙印，有的學校為外國留學生安排異性「學伴」，就是很典型的例子。人們對這方面的容忍度越來越低，《條例》模棱兩可的表述就會引來種種聯想。

非法移民成關注焦點

胡錫進表示，更重要的是，近年來，廣州等地出現越來越多來自發展中國家的非法移民。官方對治理這個問題的辦法不多，因此人們很擔心條例出台會有要「消化」非法移民的意思。因此大家提出「什麼叫高素質人才」，「一個三流學校的博士就能敲開中國的大門嗎？」有的詰問顯得有點偏激，甚至像是「找茬」，但是它們背後的情緒都是這幾年在中國公眾之間非常真實的。

他認為，要製定一個在國際上橫向比較能夠講得通、也切實有利於中國進一步發展的外國人永居條例，同時也要讓該條例契合中國的人口現實。要把各種可能的問題都考慮到，盡可能細化，不留可鑽的空子。比如如何吸引國外真正的人才，對獲得居留權的境外移民如何設定權利與義務，如何誠實回應國民的關切等等。

胡錫進認為，更關鍵的恐怕還是條例最終通過後各地將如何執行的問題。中國的各種資源相當緊張，不讓移民的失守而導致加重中國的人口負擔，是長期經歷計劃生育痛苦的中國社會應有的基本政策方向。