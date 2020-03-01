【新冠肺炎】中國官方首向日捐贈防護物資：5000防護服和10萬口罩

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。中國駐日本大使館消息，中國政府近期將分批次向日本捐贈5000套防護服和10萬個口罩，其中前兩批物資已於2月27日、28日運抵東京。為疫情發生以來，中國官方第一次向日本捐贈抗疫防護物資。

駐日使館表示，日本政府和社會各界紛紛伸出援助之手，中國人民對此銘記在心。圖為2月中旬，日本東京塔攜手松山芭蕾舞團、除夕夜點亮中國紅執行委員會，為中日兩國攜手抗擊疫情加油打氣。（中新社）

駐日使館表示，新冠肺炎疫情發生以來，日本政府和社會各界紛紛伸出援助之手，以各種方式支持中國抗擊疫情，中國人民對此銘記在心。

駐日使館稱，近來日本進入新冠肺炎疫情防控關鍵期。中方對此感同身受，願在努力抗擊本國疫情的同時，盡己所能向日本提供支持和幫助。不久前，中方向日方交付一批病毒檢測試劑盒。近期中國政府還將分批次向日本捐贈5000套防護服和10萬個口罩，其中前兩批物資已於2月27日、28日運抵東京。很多中國地方省市、企業和個人也在積極行動，向日本捐款捐物，為日本加油打氣。

駐日使館強調，中日是一衣帶水的友好近鄰，在疫情面前更是守望相助的命運共同體。中方將繼續根據日方需要提供力所能及的幫助，同日本人民攜手共渡難關。

據官媒《環球網》記者引述消息人士指，這是新冠疫情發生以來，中國官方第一次向日本捐贈抗疫防護物資。

（中國駐日本大使館／環球網）