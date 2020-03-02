【新冠肺炎】武漢抗疫形勢現五大轉變　已問責654人

內地新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，疫情始發地、風暴中心湖北武漢備受外界關注。當前武漢疫情得到有力控制，武漢抗疫形勢呈現五大轉變。

新冠肺炎疫情暴露出湖北官場的諸多問題。圖為2月17日至19日武漢市開展為期3天的拉網式大排查。（新華社）

在湖北指揮抗疫的中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新3月1日指出，武漢疑似病例數、重症和危重症比例、病亡人數均在下降，每日新增確診病例80%至90%是由疑似病例轉來，充分表明疫情正在得到有力控制。

他進一步指出，這主要體現為五大轉變。一是疫情態勢從高位運行期向中位運行期轉變；二是防控局面從被動應對向主動出擊轉變；三是入院救治從「病人等床」向「床等病人」轉變；四是激勵士氣從賞罰乏力向賞罰分明轉變；五是社會信心從人心恐慌向人心趨穩轉變。

疫情爆發後，湖北省和武漢市展現出的治理能力不足，重視不夠，以及針對武漢紅十字會調配物資狀況的輿論質疑，使地方政府深陷公信力危機。截至目前，武漢已提拔20名優秀官員，問責組織處理654人，涉局級官員10人、處級官員144人。

中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新2月19日暗訪武漢社區，檢查封閉管理後防疫情況。在一社區，陳一新遭物業管理員阻攔，只能與工作人員「隔門交談」。（資料圖片）

對於外界對武漢官場應對不力的指責，陳一新曾明確建立責任機制震懾官場，「我要建立三項制度：一是實行一小時通報制度；二是官員下沉包幹、靠前指揮機制；三是建立激勵問責機制。

中共最高反腐機構中紀委亦指出，各級紀委監委要嚴懲敷衍塞責、弄虛作假、推諉扯皮、消極應付和貪污侵佔挪用救援款物、失職瀆職等違紀違法問題；要治理形式主義、官僚主義，以及不擔當不作為亂作為問題。

截至3月1日24時，湖北新增確診病例196例（武漢193例），新增治癒出院病例2,570例（武漢1,958例），新增死亡病例42例（武漢32例），現有確診病例30,543例（武漢25,903例），其中重症病例6,872例（武漢6,225例）。

累計治癒出院病例33,757例（武漢21,185例），累計死亡病例2,803例（武漢2,227例），累計確診病例67,103例（武漢49,315例）。新增疑似病例80例（武漢70例），現有疑似病例527例（武漢340例）。

湖北當天疫情形勢發生兩大變化：一是湖北累計治癒出院病例反超現有確診病例，二是除武漢市193例、荊門市2例、荊州市1例以外，其他14個市州新增病例均為0。

新冠肺炎疫情防控出現好轉。3月1日武漢市礄口武體方艙醫院「休艙」，將不再接收患者，成為武漢首座「休艙」的方艙醫院。（網絡圖片）

另據武漢《長江日報》旗下長江網3月1日報道，3月1日下午，武漢市礄口武體方艙醫院，34名康復的患者出院。他們將轉運到隔離點進行14天隔離後，再回家。

報道稱，這是礄口武體方艙最後一批出院的患者，其他76名患者將進行轉診處理，轉診完畢後，礄口武體方艙醫院將進行「休艙」處理，不再接收患者。