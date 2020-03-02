【新冠肺炎】疫情未完出書自誇？　抗疫書籍《大國戰疫》突遭下架

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情尚未解除，中國官方此前出版的抗疫紀錄圖書《2020大國戰疫》日前突然下架，引發外界關注。

中國疫情尚未結束之際，官方刊發此書引發輿論爭議。（微博@求是）

綜合媒體3月2日報道稱，由於疫情仍在持續，官方在此時出書引發極大爭議，為讓輿論「降温」，目前該書已在各大網站下架。

對於該書突然下架，有分析稱，原因比較複雜，可能在防疫期間印刷、物流和推廣等配套的資源調配跟不上，加之以反響不理想，所以決定延後放行，但絕不是放棄。

《新華社》等官媒2月26日報道，由中央宣傳部、中國國務院新聞辦公室指導，五洲傳播出版社和人民出版社聯合緊急編輯製作的圖書《大國戰「疫」——2020中國阻擊新冠肺炎疫情進行中》於近日出版。

官媒介紹稱，該書借鑑國際深度報道表述方式，從200餘萬字主流媒體公開報道中精選相關素材、進行整編，集中反映了中共總書記習近平作為大國領袖的為民情懷、使命擔當、戰略遠見和卓越領導力。全書10萬餘字，「用科學的態度和平實的語言，講述了中國防控疫情的真相和事實。」

報道還稱，《大國戰「疫」》是目前全球第一本跟進式介紹中國疫情防控階段性工作的多文版圖書。

針對此事，網絡有質疑聲音稱，「當前疫情形勢尚未結束，一些中國媒體還在武漢盡力調查，錯誤與責任還沒有追究理清，官方就開始出書自擂。」更有網友指出，這部書與中國正在發生現實對比起來簡直太荒謬。