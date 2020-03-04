【新冠肺炎】「火神山」「鍾南山」等63件惡意商標註冊申請被駁回

在新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情期間，內地有人故意註冊申請與疫情相關的商標。 周二（3日），國家知識產權局對於首批63件進入實質審查階段的與疫情相關的「火神山」「雷神山」「鍾南山」等惡意商標註冊申請，作出駁回決定。

武漢火神山醫院和雷神山醫院都是參考北京小湯山沙士醫院模式建立，不設門診，專門收治受新型冠狀病毒感染的病患。（新華社）

為有效保障真正有需求的市場主體申請注冊商標，同時營造保護知識產權的良好氛圍，依法駁回可能發生的以病毒名、疾病名等與此次疫情防控相關名詞或標誌申請注冊商標的行為，國家知識產權局研究制定了疫情防控期間的商標審查標準，依法打擊與疫情相關的非正常商標註冊申請行為。

據報道，此次駁回的63件商標註冊申請均以易造成社會不良影響，適用商標法第十條一款八項依法予以駁回。包括27件「火神山」、24件「雷神山」、3件「鍾南山」、3件「方艙」等商標註冊申請，涉及41個申請人，共23個商品和服務類別。

長沙市福茶堂電子商務有限公司在李文亮病逝當天就遞文申請註冊「李文亮」、「文亮」等商標。（澎湃新聞）

對社會公眾高度關注的「李文亮」涉疫情標誌惡意商標註冊申請，截至目前，國家知識產權局已收到44件「李文亮」文字商標申請，其中8件已撤回，其餘均已實施管控，將依法予以駁回。

此外，國家知識產權局商標審查部門已對「火神山」「雷神山」等1500餘件與此次新冠肺炎疫情相關的商標註冊申請實施管控，並對參與相關代理業務的商標代理機構進行了篩查。在進入實質審查階段後，類似非正常商標註冊申請均將依法予以駁回。

（人民日報）