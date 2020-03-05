【新冠肺炎】國家衛健委：全國治癒數與病亡數比值擴大至17:1

國務院聯防聯控機制今日（5日）下午3時召開新聞發布會，介紹抓好春季農業生產工作情況。

與會嘉賓包括：農業農村部種植業管理司司長潘文博、農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海、農業農村部漁業漁政管理局局長張顯良、農業農村部種業管理司司長張延秋、國家體育總局運動醫學研究所副主任醫師梁辰。

記者會由國家衛生健康委宣傳司副司長兼新聞發言人米鋒主持。

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農業部：4月將在雲南組織應對蝗災演練

潘文博介紹，專家認為，沙漠蝗遷飛入侵中國幾率極小，沙漠蝗喜高溫、耐乾旱，遷移適宜溫度在40度左右。中國西南邊境有昆侖山脈和喜馬拉雅山脈屏障阻隔，沙漠蝗很難侵入，寒冷地區也不適宜其生存。儘管遷飛入侵幾率很小，也將採取措施將入侵風險降到最低。

潘文博說，沙漠蝗即使侵入，中國也有能力應對。中國有千年治蝗歷史，雖然種類不同，但方法相近。如今中國蝗災發生程度顯著減輕，有完善的監測體制、成熟的應急機制和專業隊伍，藥劑、器械儲備較為充足，4月將在雲南組織應急演練。

記者提問。（01直播截圖）

張顯良表示，陸生和水生之間的兩栖爬行動物，如龜鱉類和蛙類，根據協商，明確由農業部按照水生動物管理。包括中華鱉、烏龜在內的絕大多數龜鱉，以及蛙類中的牛蛙和美國青蛙，可以養殖使用。

農業農村部官網今天發布《關於貫徹落實進一步加強水生野生動物保護管理的通知》，明確規定，中華鱉、烏龜等列入《國家重點保護經濟水生動植物資源名錄》的兩栖爬行類動物，將按照水生動物管理，而牛蛙則在水產新品種列表中。

記者會現場。（01直播截圖）

關於當前生豬生產形勢，楊振海表示，豬肉是中國大多數居民最主要的肉食品，中央政府出台了一系列的硬措施，推動生豬生產加快恢復。在政策推動和市場拉動下，生豬生產已經連續恢復。

據監測，能繁母豬存欄連續四個月恢復增長，累計比去年9月份增長了8%，已基本實現了到去年底生豬生產止降回升的目標。儘管受新冠肺炎疫情衝擊等困難，各地都表示今年既定的任務目標不變，也有信心實現全年生豬產能基本恢復到接近常年的水平。

農業農村部種業管理司司長張延秋。（01直播截圖）

農業部：種子企業復工率達92%

張延秋介紹，中國農藥、化肥、種子、農膜等農資常年供大於求，近期主要問題是產業鏈斷，運輸阻斷的問題明顯。交通運輸部已將農資納入綠色通道，主動脈基本貫通，78%農業縣縣內交通通暢。

目前，種子企業復工率92%，產能恢復62%。化肥企業中，尿素企業復工69%，鉀肥企業復工88%。農藥企業復工70%。經營門店78%已經恢復，比兩周前提高30%。

農業農村部漁業漁政管理局局長張顯良。（01直播截圖）

關於做好春季漁業生產的具體措施，張顯良表示，受疫情影響，今年的情況有些特殊，眼下一些地方水產品壓塘比較嚴重，所以農業農村部將督促指導各地，重點在以下五個方面開展工作。

一是突出抓水產品加工企業復工復產。二是突出抓苗種生產。三是突出抓設施維護。四是突出抓病害防治。五是突出抓結構調整。加強技術指導，推廣池塘生態養殖、工廠化循環水養殖、深遠海網箱養殖、稻漁綜合種養等綠色養殖模式，優化養殖品種結構。

在抓好養殖的同時，農業農村部對捕撈生產也作出了部署，要求各地加快漁業油價補貼資金發放，指導船員做好疫情防控和安全生產風險防範，有序恢復捕撈生產。

農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海。（01直播截圖）

楊振海介紹，中國去年發生非洲豬瘟63宗，其中家豬60宗、野豬3宗，去年此時發生12宗，今年發生1宗，同比大幅降低。

楊振海表示，今年還發生了4起野鳥和2起家禽高致病性禽流感疫情，與近幾年平均水平一致，根據研判，今年高致病禽流感總體形式平穩。今年發生的疫情再次提醒，重大動物疫病病原種類分佈廣，特別是非洲豬瘟養，防控工作任何時候都不能放鬆，今年將抓好非洲豬瘟、高致病性禽流感和口蹄疫等疫情防控。

農業農村部種植業管理司司長潘文博。（01直播截圖）

農業部：按時保質完成春播任務對全年糧食生產至關重要

中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組日前專門下發了《當前春耕的工作指南》，潘文博表示，在疫情防控的關鍵階段，在春耕生產的關鍵時節，發布這一指南，時機非常重要，要求非常具體，而且指導性非常強。

潘說，今年年份特殊，不失時機的抓好春耕生產，確保糧食豐收，具有特殊的重要性。今年是全面建成小康之年，是脫貧攻堅的收官之年，受多種因素影響中國經濟下行壓力大，又遭遇新冠肺炎疫情。《指南》就是貫徹落實習近平的指示，壓緊壓實「米袋子」省長責任制，統籌抓好疫情防控和春耕生產，夯實糧食豐富的基礎，守住「三農」這個戰略後院。

今年春耕面臨的形勢也非常特殊，新冠肺炎疫情給春耕生產帶來了一些新情況和新問題，春播糧食面積大約在9億畝左右，佔全年糧食面積一半以上，按時保質的完成春播任務，對全年糧食生產至關重要。《指南》堅持問題導向，指導各地分級分類儘快恢復春耕生產秩序，確保春耕生產有序開展。

當前農時比較緊迫，在這個關鍵節點發布《指南》，指導各地從南到北分區按時抓好春季的麥田管理、水稻的育秧泡田、大田的整地播種，確保春耕生產開好局、起好步，贏得全年糧食豐收的主動權。

國家衛生健康委宣傳司副司長兼新聞發言人米鋒通報疫情情況。（01直播截圖）

據米鋒通報，截至3月4日24時，全國現有確診病例25352例，其中重症病例5952例；累計治癒出院病例52045例，累計死亡病例3012例，累計報告確診病例80409例，現有疑似病例522例。

3月4日0時至24時，新增報告境外輸入確診病例2例，全部為浙江病例。截至3月4日24時，累計報告境外輸入確診病例20例。累計收到港澳台通報確診病例156例，其中香港104例；澳門10例；台灣42例。

除湖北以外，其他省份新增確診病例5例，新增疑似病例76例，無新增死亡病例，重症病例減少20例。截至3月4日，全國累計治癒病例數與累計死亡病例數比值從2月1日的1.08:1擴大到目前的17.3:1，這說明全國的疫情防控形勢持續積極向好，救治成效不斷顯現。要繼續充分發揮高水平醫療團隊的作用，提高救治水平。