【新冠肺炎】逾300中國公民分批乘搭包機從伊朗回國　在蘭州隔離

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，其中伊朗疫情嚴峻，至今已有逾3千宗確診病例，引起國際關注。在中國駐伊朗大使館協助下，逾300名中國公民於昨日（4日）和今日（5日）分批乘搭包機從伊朗回國，目前在甘肅蘭州新區後備醫院進行觀察隔離。 此外，上海今日新增1例確診病例，為境外輸入型病例，患者是一名在伊朗留學的中國籍學生。這名留學生自伊朗德黑蘭出發，經泰國曼谷轉機後於周一（2日）抵達上海。

至少309名中國公民近日乘坐包機從伊朗回國。（中新社）

今日下午3時，由伊朗首都德黑蘭直飛中國的南方航空公司包機CZ3005降落在蘭州機場，機上搭載了163名中國公民。而在昨日下午2時，同樣由德黑蘭直飛中國的航班降落在蘭州機場，當日共有146名中國公民乘坐包機。

報道稱，上述309名中國公民正在蘭州新區後備醫院進行集中留觀。甘肅省專門成立了工作專班和相應的工作小組，制定了詳細方案，從蘭大一院、蘭大二院、甘肅省婦幼保健院等醫院抽調醫護人員，對留觀人員開展體溫測量、心理輔導、新冠肺炎確診及救治等工作。

從伊朗回國的中國公民將於蘭州新區後備醫院隔離觀察。（中新社）

據悉，蘭州新區後備醫院準備了近500張床位，採用單人單間留觀方式。每個房間有獨立衛生間，且配備了衣櫃、體溫計、無線網絡、洗漱用品等，基本滿足留觀人員日常起居生活。

（綜合報道）