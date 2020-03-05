【新冠肺炎】傳中朝邊界村莊通告中國人越境要槍斃　官方：不屬實

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，一份網傳告知書稱，朝鮮要求中國強化邊境管控，否則將擊斃違反者。此事引發熱議，對此，涉事的吉林集安市青石鎮政府政府回應消息不屬實。

中國網絡流傳的涉及「朝鮮警告開槍」的告知書。（微博視頻截圖）

這份落款時間為周三（3月4日）、蓋有青石鎮蒿子溝村黨支部公章的告知書寫道，「據朝鮮向中國通報，朝鮮對新冠肺炎疫情防控提到最高特別級，要求中國加強地區加強管控，若違反將開槍擊斃」。

告知書還寫道，根據中國法律法規，自3月4日起，禁止村民到鴨綠江邊實施捕魚、傾倒垃圾、溜達、放牧、放雞鴨等行為，禁止觸碰、翻越、損壞隔離攔阻行為。警方則全天候對江邊實施監控，若發現將行拘，造成的後果自負。

此事旋即在內地社交平台引發熱議。據內媒《財新》報道，青石鎮政府工作人員周四（５日回應）稱，周三晚上已逐家逐戶告訴村民上述消息不屬實，且已收回上述告知書。另一名負責宣傳的幹部則稱，已及時更正消息，不允許再繼續往外傳播。

據上述幹部介紹，「告知書下發的範圍不是太大，主要是靠江邊的幾戶養殖戶，鴨子總進江，管也管不住，村裏看到了，也是怕（出事）。」對於朝方是否來函，其表示「這個不是很清楚，現在暫時沒有，我們這邊沒收到正式的文件。」

而在周四，青石鎮政府向村民微信群發布界江管控的通知，其中未提到所謂「開槍警告」，只是提到引導廣大邊民遠離界江，並製作界江管控警示牌，掛在邊境沿線鐵絲網明顯地點以示警戒。此外，政府入戶發放並簽訂疫情期間邊境管控告知書6000份，重點預判1000餘戶家禽、家畜、鴨綠江魚等養殖戶可能下江或近江的行為，對其進行點對點再教育。

集安鴨綠江河谷。（新華社）

儘管此事可能與朝鮮方面無關，但自疫情爆發以來，朝鮮表現出十足的警惕。早在1月底，朝鮮便宣布進入國家緊急防疫狀態，切斷海陸空入境渠道，封鎖邊界，不對他國公民開放。

截至目前，朝鮮方面暫未公布有確診病例，但朝鮮官方媒體稍早前報道稱，該國有近7,000人接受醫學觀察。對於中國的疫情防控，朝鮮勞動黨委員長金正恩2月1日向中共總書記習近平致信，稱對中國抗擊疫情表示誠摯慰問並提供支持。