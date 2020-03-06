【新冠肺炎】國家衛健委：部分疫苗有望4月進入臨床或應急使用

國務院聯防聯控機制今日（6日）下午3時召開新聞發布會，介紹科技研發攻關最新進展情況。

與會嘉賓包括：科技部社會發展科技司司長吳遠彬、科技部生物中心副主任孫燕榮、中國工程院院士及清華大學醫學院教授程京、中國科學院副秘書長及中國科學院院士周琪、國家衛生健康委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉、北京大學第三醫院產科主任兼主任醫師趙揚玉。

記者會由國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒主持。

中國工程院院士、清華大學醫學院教授程京。（01直播截圖）

日前有傳媒報道，新加坡研製成功全球首個新型冠狀病毒血清檢測技術。程京表示，新加坡所使用的技術中國都有，而且技術門類、表現方式和跨度更大。比如針對血清的IgG、IgM抗體檢測，既有試紙條，也有剛剛獲批的全自動檢測試劑，一個小時可檢測200個患者標本。新加坡的檢測試劑剛剛研發出來，而中國的產品已經獲得國家藥監局審批上市。

科技部生物中心副主任孫燕榮。（01直播截圖）

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科技部：磷酸氯喹已成為臨床救治用藥

孫燕榮表示，大家所熟知的磷酸氯喹已成為臨床救治用藥，在武漢華中科技大學附屬同濟醫學院協和醫院西院區，住院病人有760位，其中有285位人次患者使用磷酸氯喹作為治療藥物，目前為止未發現不良反應。

孫燕榮還透露，中醫藥和中西醫結合在臨床救治中發揮了重要作用。據統計，在武漢地區包括在整個湖北全省應用中醫藥進行救治的患者已經達到90%以上，同時臨床數據還顯示中西醫結合、中西藥並重治療效果更好。法匹拉韋正在武漢開展大規模臨床研究。托珠單抗是在第七版進入到診療方案的，現在已經在武漢前線應用於治療重症患者，截至3月5日已經有272位重症患者使用托珠單抗進行救治。

她表示，恢復期血漿治療目前也取得了積極進展，無論是在采漿方面還是救治方面都是大幅度提升，以承擔科研攻關應急工作為例的中國生物為例，目前已經完成154例重症患者的治療，臨床顯示出較好療效。幹細胞治療的臨床研究目前在北京和哈爾濱多家醫院進行，臨床初步顯示安全、有效。

周琪則透露，康復者血漿已經用於臨床治療，取得良好療效。到目前已有919人獻出血漿，約超過29萬毫升，對病人救治、研發免疫球蛋白都非常重要。

此外，孫燕榮表示，人工肝這項科研成果也已經在臨床開展研究和應用，臨床顯示應用人工肝進行救治，在呼吸機支持的平均天數和ICU監護的平均時間明顯減少，能夠提高重症患者的救治成功率。

國家衛生健康委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉。（01直播截圖）

衛健委：部分疫苗有望4月進入臨床或應急使用

鄭忠偉介紹，新冠肺炎疫苗正按照5條技術路線研發，部分疫苗已經進入動物實驗階段，根據國家相關法律法規規定，估計4月部分疫苗有希望進入臨床或應急使用。

中國科學院副秘書長、中國科學院院士周琪。（01直播截圖）

中科院：病毒變異並未影響藥物研發及疫苗製備

周琪介紹，病毒的變異到現在為止有很多報道，但是在病毒的變異過程，需要更多的案例，也需要更多的研究來深入。目前在中國針對於病毒的變異和疫苗的研發，有統一部署。

他透露，目前看到的病毒的變異，並沒有影響到藥物研發和抗體的製備和疫苗的製備。所以，目前來講所有的工作是可控，正在積極的觀測病毒的變異程度，而且積極的布局一些科研項目。

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒。（01直播截圖）

衛健委：境外輸入病例的風險逐步升高

據米鋒通報，3月5日0時至24時，全國新增確診病例143例；新增死亡病例30例；其中湖北29例，海南1例；新增疑似病例102例。當日新增治癒出院病例1681例。

截至3月5日24時，全國現有確診病例23784例，其中重症病例5737例；累計治癒出院病例53726例，累計死亡病例3042例，累計報告確診病例80552例，現有疑似病例482例。

3月5日0時至24時，新增報告境外輸入確診病例16例，其中甘肅11例，北京4例，上海1例。截至3月5日24時，累計報告境外輸入確診病例36例。累計收到港澳台通報確診病例158例，其中香港104例；澳門10例；台灣44例。

除湖北以外，其他省份新增確診病例17例，新增疑似病例59例，新增死亡病例1例，重症病例減少15例。17例新增確診病例中16例為境外輸入病例，提示這方面風險正在逐步升高，對疫情的警惕性和防控要求不能降低，還要繼續深化疫情防控國際合作，及時與世衛組織和有關國家分享信息和經驗，攜手抗擊疫情。