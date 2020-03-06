【外國人永居條例】發改委專家稱「外國人命更值錢」遭斥「漢奸」

內地此前發布《外國人永久居留管理條例》（徵求意見稿），引起軒然大波，許多網民指該意見稿優待外國人。 有網民日前發布短片顯示，發改委社會發展研究所所長楊宜勇曾稱，外國人的命比中國人值錢、支持跨國婚姻；此後，又有傳言稱，楊曾參與起草徵求意見稿。許多網民指責楊崇洋媚外，亦有人稱他是「漢奸」。 對此，楊宜勇6日發表回應，指自己沒有參加起草草徵求意見稿，並要求捏造和傳播不實言論的社交媒體賬號和自媒體停止相關違法違規行為，消除不良社會影響。

2月27日，《外國人永久居留管理條例》徵求意見稿在中國司法部官網上公示，引起軒然大波。微博上，相關新聞的下幾乎都是反對聲音。網民普遍認為對外國人的永久居留條件過於寬鬆，多項要求缺少詳盡的解釋，有大量漏洞可鑽。

而日前一段在網上熱傳的影片顯示，楊宜勇在一場演講中，曾發表言論稱「外國人的命比我們值錢幾十倍」、「中國的小孩一出生環境就不好」、「我的小孩就在德國上過幼兒園」。

發改委社會發展研究所所長楊宜勇。（人民網）

此外，有消息稱，楊宜勇曾在論文中建議修改現行涉外婚育的法律法規，鼓勵「女大學生和留學生聯姻」。還有消息稱，楊宜勇還曾說，「中國人口降到七八億時再放開生育完全來得及，實在生育率上不來，我們還可以引進外來移民」。

此後，又有網絡傳言指楊宜勇曾經參與《外國人永久居留管理條例（徵求意見稿）》起草工作。

上述言論迅速引發關注，許多網民批評楊宜勇「顯然是投入西方文化的懷抱，全盤否定中國」，還有網民稱其「漢奸、賣國賊」。

楊宜勇在網上發布的聲明。

面對諸多質疑，楊宜勇於3月6日發表了一份聲明，他強調，從未參加過《外國人永久居留管理條例（徵求意見稿）》的起草、修訂和建言工作。

楊宜勇還表示，他從未說過「鼓勵女大學生和留學生聯姻」；從未說過「中華民族偉大復興可能需要外國人來完成」；其本人只有一個孩子，孩子一直是中國國籍，網絡上所說『楊宜勇子女已經移民德國/法國/美國」，是毫無根據的造謠。

他還要求，捏造和傳播不實言論的社交媒體賬號和自媒體停止相關違法違規行為，消除不良社會影響。

資料顯示，楊宜勇是中國國務院政府特殊津貼專家，現任主要從事有關宏觀經濟、社會發展、社會組織、社會管理、社會政策、人口與就業、人力資源管理與開發、社會保障、員工福利和工程諮詢等方面的政策研究。