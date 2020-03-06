【新冠肺炎】武漢居民隔窗舉報　胡錫進：剷除形式主義需清除擺拍

新冠肺炎疫情持續，內地社交網絡平台上日前熱傳一則關於武漢居民隔窗向前來考察的中央指導組舉報物業形式主義的視頻。對此現象，官媒《環球時報》總編輯胡錫進今天（6日）在微博上發表了看法。

胡錫進在微博上喊話稱，「都什麼時候了，武漢還能夠發生基層專門做給視察領導看的『擺拍』。視頻中迴盪的『假的、假的』這一呼喊應當引起廣泛的警覺。我們的國家、我們的社會再不能讓這種形式主義的弄虛作假氾濫了。」

接着，他指出這種情況帶來的兩大壞處，一是造成上級視察工作的效果被打了折扣，增加其掌握實際情況的難度；二是這種做法的蔓延會嚴重侵蝕地方實事求是的工作作風，甚至誤導基層官員「給上級領導留下好印象」看得比做好實際工作更重要，形成基層工作價值導向上的偏差。

他稱，甚至於這種情況逐漸處在了一種半公開的狀態，這是對形式主義和官僚主義一種潛規則式的鼓舞。

對於網上熱議的視頻，胡錫進表示，很高興地看到，有幾家主流媒體的公號率先聚焦網上的視頻，對此做了報道。他呼籲希望主流媒體對這一問題的正視能夠擴大成為整個體制的重視。「剷除形式主義，就請從清除在上級領導來視察時搞『擺拍』的弄虛作假做起。」

據悉，在3月5日，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭率中共中央指導組到武漢市青山區翠園社區、江漢區西橋社區，實地察看社區防控和群眾生活保障情況。

期間，有業主從自家窗戶向正在考察的中共中央指導組喊「假的、假的」。主要反映的是社區物業假裝讓志願者送菜給業主，有人從窗戶裏喊「我們吃的是高價菜」。

事件發生後，有網絡聲音稱，孫春蘭視察一半就被「氣走了」。在陪同孫春蘭考察的人員中，湖北省長王曉東和武漢市委書記王忠林都在列。

當天下午，中央指導組就召開專題會議，研究進一步做好群眾生活保障工作，強調要打通生活物資供應和社區服務的「最後一公里」，做好社區群眾的心理疏導工作，讓他們居家生活更加安心。

此外，據內媒東方網報道，武漢市青山區開元公館居民隔窗舉報物業後，物業方3月6日表示，已採取措施加強工作力度，努力保障居民的日常生活需求。