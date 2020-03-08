【新冠肺炎】抗疫劇《在一起》籌拍　《蝸居》編劇六六赴武漢取材

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。上海耀客傳媒在微博透露，在國家廣電總局組織指導下，將籌拍抗疫電視劇《在一起》，而《蝸居》編劇六六（本名：張辛）將參與其中。 六六表示，會於今日（8日）前赴武漢，去抗疫一線尋找「那個打動我的人和事」，將抗疫故事拍成電視劇。

六六表示，會於今日（8日）前赴武漢，去抗疫一線尋找「那個打動我的人和事」，將抗疫故事拍成電視劇。（中新社）

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上海耀客傳媒今日（8日）發文指，在國家廣電總局組織指導、國家衛健委和上海市委宣傳部的大力支持下，該公司與上海廣播電視台等單位正在籌拍抗疫題材電視劇《在一起》。

據介紹，該劇根據「生動講述防疫抗疫一線的感人事蹟」的指示精神，以「抗疫」期間各行各業真實的原型人物、故事為基礎，通過藝術加工，塑造「抗疫」一線可歌可泣的平民英雄群像，以一個個剖面展現抗疫人民戰爭的全景畫卷，展現中國人民團結一心、同舟共濟的精神風貌。

《在一起》計劃籌拍20集，每2集1個獨立故事。（耀客傳媒）

計劃籌拍20集預計將於今年10月推出

《在一起》計劃籌拍20集，每2集1個獨立故事，每個故事分別由一位編劇和一位導演主創，每個故事均由真人真事改編。

上海耀客傳媒形容，受到千百萬醫護人員、疾控、公安、社區工作人員和志願者們的「逆行精神」感召，這一首部抗疫題材電視劇集結了眾多國內現實主義題材創作領域的優秀編劇、導演和一線演員。編劇六六、秦雯、高璇、任寶茹、馮驥等，導演張黎、安建、沈嚴、曹盾、汪俊等已加入該劇的創作。該劇預計將於今年10月在一線衛視和互聯網平台同步播出。

《蝸居》編劇六六今赴武漢取材。（微博）

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六六：三度獲邀決定參與劇集製作

今天（3月8日），編劇六六已從上海出發，前往武漢實地探訪取材。六六在微信發文指，曾兩度拒絕邀請，因為她不喜歡吃人血饅頭，也不喜歡歌功頌德。但第三次獲邀後，決定參與劇集製作，「但我不能僅靠幾篇網絡文章就搞創作，我要有真情實感，我需要去一線找那個打動我的人和事。」

六六指，災難無情人有情，「我是時代記錄者，我參與這場全民戰爭的方式，就是親臨一線，拍成作品。」

內地網民對此反應兩極，有人支持拍攝，但希望迎合真實情況，亦有人認為，疫情還未結束，不宜迫不及待「唱讚歌」：