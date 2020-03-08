【泉州欣佳酒店倒塌】遇難人數增至10人　現場仍有23人被困

3月7日晚上7時左右，福建泉州鯉城區南環路的欣佳酒店突然倒塌，而該酒店事前已被作為新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）醫學觀察點，用以集中隔離觀察從省外來當地人士。 最新消息指，事件中遇難人數已增至10人，38人受傷送院治療，現場仍然有23人被困。

截至3月8日下午4時，已救出48人，其中10人死亡，另外38人送醫治療，目前仍有23人仍待現場搜救。 （中新社）

應急管理部表示，福建省泉州市欣佳酒店「3⋅7」房屋坍塌事故現場共有71人被困（不含自救逃生的9人）。截至3月8日下午4時，已救出48人，其中10人死亡，另外38人送醫治療，目前仍有23人待現場搜救。

應急管理部表示，黨組書記黃明等部領導持續在部指揮中心視頻調度，強調當前仍是搶救生命的關鍵期，要千方百計搜救失聯者，深入探查生命跡象，準確評估倒塌建築結構環境，根據救人需要科學使用設備，有一絲希望都必須百倍努力，決不放棄，同時將防疫、防護措施落實到位，確保救援安全，防範次生災害，最大限度減少傷亡。

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國務院安委會辦公室、應急管理部要求各地和有關部門組織開展全國房屋安全風險排查，特別是對疫情隔離點、集中觀察點等場所的房屋進行逐一排查；向全國應急管理部門和消防救援隊伍發出緊急通知，要求強化疫情防控和復工復產期間安全監管服務，會同有關部門深入排查整治各類隱患，切實保障人民群眾生命安全。

早前報道，該坍塌建築建設於2013年，佔地約5畝，主體7層，每層1000平方米，樓高22米，為鋼結構建築物。2018年改造為欣佳酒店，並於當年6月開業，酒店有各類客房共計66間。新冠肺炎疫情發生後，欣佳酒店被作為集中醫學觀察點，用以對來自重點疫區或有相關旅居史的人員集中醫學觀察。