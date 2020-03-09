【泉州欣佳酒店倒塌】已救出50人其中11人死　仍有21人被困

3月7日晚上7時左右，福建泉州鯉城區南環路的欣佳酒店突然倒塌，而該酒店事前已被作為新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）醫學觀察點，用以集中隔離觀察從省外來當地人士。官方指，事故現場共有71人被困，不含自救逃生的9人。 截至今天（9日）下午2時，現場搜救出受困人員50人，其中9人救出時已死亡，2人危重症醫治無效死亡，正在搜救的還有21人。

稍早前，當地官方《泉州網》9日上午9時2分發布消息指，截至上午8時，現場搜救出受困人員49人，其中8人救出時已死亡，1人身體無礙未送醫，40人被送醫治療（不含自行逃生人員中送醫的8人），其中2人危重症醫治無效死亡，正在搜救的還有22人。

《泉州網》下午2時22分再發布消息稱，下午1時45分，救援人員再抬出一名被困人員，但救出時已死亡，現死亡11人，正在搜救的還有21人。

值得留意是，應急管理部此前通報指，截至周日（8日）下午4時，現場搜救出受困人員48人，其中已有10人死亡。不過，泉州市政府網站卻在今天上午10時39分發布的通告中稱，截至8日晚11時，現場搜救出受困人員49人，「其中9人死亡」。

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早前報道，該坍塌建築建設於2013年，佔地約5畝，主體7層，每層1000平方米，樓高22米，為鋼結構建築物。2018年改造為欣佳酒店，並於當年6月開業，酒店有各類客房共計66間。新冠肺炎疫情發生後，欣佳酒店被作為集中醫學觀察點，用以對來自重點疫區或有相關旅居史的人員集中醫學觀察。

（綜合報道）