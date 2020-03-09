【新冠肺炎】田雞未列入豁免禁食名單　廣東數千萬斤田雞滯銷壓塘

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疾情持續。內地官方早前出台野生動物「禁食令」，諸如龜、鱉、蛙這類常見的兩棲動物是否還能繼續人工養殖，成為輿論關注焦點。 時至3月4日，農業農村部下發最新通知，稱《國家重點保護經濟水生動植物資源名錄》中的物種不列入禁食範圍，其中包括牛蛙、美國青蛙等可以恢復銷售。然而，在珠三角養殖規模更大的泰國虎紋蛙，即俗稱「田雞」的一個種類，卻不在名錄內。 《南方都市報》報道，由於蛙類在廣東此前已經被要求暫停上市銷售，數千萬斤的田雞滯銷壓塘，不少養殖戶難以維持生計。

泰國虎紋蛙，即「田雞」並不在《國家重點保護經濟水生動植物資源名錄》。

日前廣州市正在就禁食野生動物向社會徵求意見，但並未列出具體的禁食名單。深圳的《全面禁止食用野生動物條例》草案，則列出「可食用名單」，包括豬、牛、羊、驢、兔、雞、鴨、鵝、鴿和深圳市政府決定可以食用的其他家禽家畜，泰國虎紋蛙卻不在內。據《南方都市報》報道，不少養殖戶向反映，蛙類在此前已經被要求暫停上市銷售。

廣東佛山三水一處田雞養殖場，共有48個養殖大棚，每個棚內大約滯留6萬隻田雞。負責人田先生介紹，他們從事田雞養殖已經近20年，這一次的禁銷讓他們手足無措。如果暫停餵飼，田雞每天都會大規模死亡，如果繼續餵飼，又不知道什麼時候能恢復交易。更大的難題是，目前這一大批成品田雞壓塘無法處置。

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田雞「大吃小」 每天死亡率約20%

田先生表示，當地大部分養殖場都是借貸來投資養殖，保守估計養殖規模最小的都要面臨不少於20萬元損失，要轉型也沒有本錢。

據報道，面臨養殖困局，田雞的飼料也開始斷供。有養殖戶表示，以往每個養殖棚一天需要消耗6包飼料，而現在只能隔天餵飼一包，甚至五六天才餵飼一次。棚內的田雞由於飢餓，會發生「大吃小」的現象，目前每天死亡率大約在20%左右。田先生稱，每天都要在一個棚內揀走大約200斤死蛙，清理死蛙所需的人力成本給各養殖戶帶來了更大的壓力。

田先生稱，每天都要在一個棚內揀走大約200斤死蛙，清理死蛙所需的人力成本給各養殖戶帶來了更大的壓力。（南方都市報）

養殖戶望獲得政策補償

報道指，廣東的江門、佛山、惠州、中山、清遠等地都是蛙類養殖場的集中地。被選為佛山三水區蛙類養殖戶代表的麥先生，每天都在走訪統計當地養殖戶壓塘田雞數量。據稱，目前統計區內近200戶田雞養殖戶情況，保守估計滯銷成品田雞大約有400至500萬斤。而據各地代表初步統計，目前廣東省存塘能上市的成品田雞約4000萬斤，其中江門台山就有近2000萬斤。目前麥先生正在與各地代表匯總相關情況，準備向有關部門反映。

麥先生希望，在田雞銷售依然未解禁的情況下，有關部門能夠盡快給予基層養殖戶一定的指引，幫助其處置壓塘成蛙，同時在政策上給予一定的緩衝或政策，減輕其虧損壓力。

（南方都市報）