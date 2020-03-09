【新冠肺炎】武漢退休返聘醫生朱和平染疫去世　與李文亮同院

武漢市中心醫院再有一名醫生因感染新冠肺炎去世，引起關注。

武漢退休返聘醫生朱和平染疫去世。（網上圖片）

據《澎湃新聞》3月9日報道，從武漢市中心醫院多名醫護人員處獲悉，武漢市中心醫院眼科副主任醫師朱和平因感染新冠肺炎去世。報道指，該院一名外科醫生表示，朱和平是退休被醫院返聘到眼科工作的。朱和平於2月中旬入院治療，3月9日上午搶救無效，不幸離世。

武漢市中心醫院官網介紹，朱和平是一名眼科副主任醫師，擅長眼底病診斷治療，眼前後節激光治療。

這是武漢市中心醫院因新冠肺炎去世的第四位醫生。此前，該院眼科醫生李文亮、甲狀腺乳腺外科黨支部書記、主任江學慶和眼科副主任、主任醫師梅仲明，感染新冠肺炎後經全力搶救無效，分別於2月7日、3月1日和3月3日去世。

從李文亮醫生去世算起，一個月內就有4名醫生因感染新冠去世。

據了解，武漢市中心醫院目前醫護感染情況屬於武漢市各定點醫院中較為嚴重的醫院之一，該院職工總數有4,300多人。

此前，有知情網友表示，武漢市中心醫院是被感染的職工最多的醫院之一。

新冠肺炎疫情持續，已有不少醫護人員被感染殉職。（新華社）

在3月4日，據官媒《人民日報》下屬《健康時報》消息，一位武漢市中心醫院醫生透露，「情況確實比較糟糕，李文亮、江學慶、梅仲明等是第一批被感染的醫生，由於華南海鮮市場距離武漢中心醫院非常近，當時很多已經感染的人就近來醫院正常就診看病，在對病毒感染還不知情的情況下醫護人員當時也沒做好防護，再加上初期防護物質緊缺，導致大量醫護人員被感染。」