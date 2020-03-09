【泉州欣佳酒店倒塌】事故已致20人遇難41人受傷　仍有10人被困

3月7日晚上7時左右，福建泉州鯉城區南環路的欣佳酒店突然倒塌，而該酒店事前已被作為新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）醫學觀察點，用以集中隔離觀察從省外來當地人士。官方指，除了自救逃生的9人，事故現場共有71人被困。 截至周二（10日）上午9時，事故現場搜救出受困人員61人，其中20人死亡，41人受傷；仍有10人被困，搜救還在持續進行。

救援現場。（影片截圖）

3月10日上午10時，國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會，應急管理部副部長、黨組成員尚勇介紹，初步了解，福建泉州欣佳酒店倒塌事故是一場安全生產責任事故。酒店違法建設，多次違規改建，也暴露出地方有關方面安全生產責任不落實，長期造成安全隱患的漏洞和盲區。血的教訓令人震驚。

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另外，消防員周一（9日）夜晚在事故現場發現一對母子被困。據福建消防消息，這對母子已經先後被救出。

內媒引述福建省消防救援總隊稱，周一（9日）下午8時18分，消防員在坍塌事故現場發現一大一小兩人，後確認為一對母子，孩子約10歲。福建消防透露，消防員3次與被困者對話，目前救援困難重重，大型救援工具無法使用，消防員全力攻堅營救。

獲救母子二人生命體徵平穩

9日晚上11時左右，被困母子兩人被救出並送院，此時距離事發已超過50小時。現場醫療專家介紹，母子二人意識清晰、生命體徵平穩，接下來將對母子做進一步檢查、綜合評估對症處理，並給予心理上的疏導減壓。

事發已今已超過60小時。在9日上午，應急管理部消防救援局副局長魏捍東在現場介紹救援情況時曾強調，仍處於「黃金72小時」救援時間，消防員會盡力抓緊時間救援。

另據公羊救援浙江總隊隊長王斌表示，樓房倒塌不會全部壓平，在靠近大樑或家具的位置可能有一些存活空間，在黃金救援期72小時內都有希望。

（綜合報道）