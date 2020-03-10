【新冠肺炎】外媒稱中國禁醫用口罩出口　外交部：沒有任何管制

3月9日，中國外交部舉行例行記者會。有記者提問指，中國日前向韓國捐贈包括口罩在內的大量物資，但此前一些媒體報道稱，中方因疫情禁止出口醫用口罩及生產口罩所需原材料，這與中方上述舉措有很大出入。

對此，中國外交部發言人耿爽表示，關於中方向韓方提供110萬隻口罩等抗疫物資援助，中國駐韓國使館已經發布了消息，根據我了解到的最新情況，首批援助物資將很快運抵韓國，中方的這一善舉在韓國社會各界引起積極和熱烈的反響。耿爽表示，除了中央政府層面，近來中國許多地方政府和企業也紛紛向韓方表達慰問和支持，並在力所能及的范圍內積極提供抗疫物資援助。

耿爽說，疫情暴發以來，韓國政府和社會各界對中方抗疫提供了大力支持和援助，中方對此深表感謝；中韓是近鄰，鄰裡之間面對困難和挑戰就應該守望相助、同舟共濟，我們願同韓方繼續本著互幫互助、共克時艱的精神，加強信息和經驗分享、開展聯防聯控等方面的溝通與合作，爭取早日共同戰勝疫情。

耿爽稱，至於你提到的醫用口罩及生產口罩所需原材料出口的問題，此前中國商務部已作出澄清，明確指出，中國政府沒有針對口罩及其生產原材料出口設置過任何貿易管制措施，企業可以按照市場化原則開展相關貿易。

不過，他也表示，由於疫情防控和大規模復工復產的需要，中國國內口罩需求目前仍處於高位，存在供應的缺口，現階段各國從中國採購口罩的確會面臨一定困難。但是，疫情無情人有情。中國願在克服自身困難的同時，向有關國家提供口罩等醫療防護物資，支持各國抗疫，攜手應對並最終打贏這場疫情防控阻擊戰。