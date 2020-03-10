【火星探測任務】首次無線聯試達預期效果　中國年內將發射探測器

北京航天飛行控制中心周二（10日）圓滿完成中國首次火星探測任務無線聯試，充分驗證探測器與地面系統的接口匹配性和一致性，並對各類方案、技術狀態、軟硬件系統進行全面測試，為未來任務順利展開奠定堅實基礎。

北京航天飛行控制中心周二圓滿完成中國首次火星探測任務無線聯試。（微博）

據內地官媒報道，按照中國火星探測工程總體計劃安排，今年中國將執行首次火星探測任務，此次無線聯試是任務中心與航天器正樣的唯一一次地面聯合演練。報道提到，北京航天飛行控制中心火星任務團隊積極克服新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情給聯試任務帶來的不利影響，加強科學統籌、優化任務流程、合理調配力量，采用真實的飛控系統以及真實的航天器，所有重大關鍵過程全部按照1:1全過程演練，按照工程時間節點圓滿完成全部既定項目，達到聯試預期效果。

資料顯示，每隔大約26個月，地球與火星會運行至最接近的位置，此時發射探測器將可節省大量燃料，2020年就是火星探測活動的有利時間。

工作人員對各類方案、技術狀態、軟硬件系統進行全面測試。（微博）

目前全球多個國家已宣布將於今年發射火星探測器，中國亦計劃首次發射探測器，會實現對火星的「環繞、著陸、巡視」三個目標。火星任務團隊負責人崔曉峰指，火星探測器發射後，飛往火星的時間將近7個月，技術狀態變化大，深空探測空間環境復雜，飛控任務面臨極高的難度和巨大的風險挑戰，飛控團隊將會持續完善各項方案預案，優化組織流程，落實技術細節，助力圓滿完成中國首次火星探測飛控任務。

（人民日報）