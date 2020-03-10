陝西前首富涉行賄千餘萬被立案調查　中紀委：堅持受賄行賄一起查

陝西省紀委監委網站周二（10日）通報稱，近日陝西省監察委員會決定對陝西興茂侏羅紀煤業鎂電（集團）有限公司法定代表人高乃則涉嫌行賄犯罪問題立案調查。 中央紀委國家監委網站同日也發表評論稱，高乃則一案釋放了強烈訊號，即「堅持行賄受賄一起查」和「堅決斬斷『圍獵』和甘於被『圍獵』的利益鏈」絕不是一句空話。

高乃則（右二）經常捐款扶貧，在外界眼中擁有良好社會形象。（網上圖片）

綜合內媒報道，高乃則被查與已落馬的陝西榆林市委原書記胡志強有關。此前在去年8月20日至21日，西安中院一審公開開庭審理了胡志強受賄一案，該案目前尚未公開宣判。

胡志強受賄案起訴書顯示，高乃則被指向胡志強行賄8次，行賄財物合計1000餘萬元（人民幣．下同）。高乃則送給胡志強的財物金額，在胡的「金主」中位列第二。

起訴書指控，2008年至2011年，胡志強利用其擔任榆林市長、市委書記等職務上的便利，為高乃則的公司在煤炭資源整合審批、3052化工項目順利進行、協調建設銀行榆林分行籌集資金等方面提供幫助。

公開資料顯示，今年59歲的高乃則，出生在榆林府谷武家莊鄉高莊則村，是陝西知名度很高的企業家。2008年，高乃則以2890萬元的捐贈額，位列胡潤慈善榜第91位，同時也是唯一上榜陝西富豪。

中紀委在官方網站發表評論，稱高乃則一案釋放「堅持行賄受賄一起查」的訊號。（網站截圖）

中紀委網站的評論則指出，高乃則由一個賣豆腐的小商戶一躍成為陝北的「首富」，並因經常做慈善被媒體和大眾關注。然而因涉嫌行賄犯罪，一切皆成過往。

內地《監察法》第22條規定：「對涉嫌行賄犯罪或者共同職務犯罪的涉案人員，監察機關可以依照前款規定採取留置措施。」中紀委稱，高乃則被立案調查，為那些企圖「圍獵」幹部的人敲響警鐘。為公權運行營造清、淨的環境，剷除滋生腐敗的土壤，就必須堅持受賄行賄一起查，對巨額行賄、多次行賄、影響惡劣的堅決查處，該移送的堅決移送。

（綜合報道）