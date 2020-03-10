【新冠肺炎】深圳Walmart原價售茅台　現場人山人海排隊取貨

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情仍然持續。雖然官方一直呼籲居民少出門、少聚集，深圳一間Walmart（沃爾瑪）以原價售茅台酒，卻惹來大批市民無視疫情傳播風險，爭相排隊取貨。

位於深圳市福田區香梅北路的沃爾瑪購物廣場，出現了大量人員聚集的現象。（南方都市報）

今天（10日）上午，位於深圳市福田區香梅北路的沃爾瑪購物廣場，出現了大量人員聚集的現象。原來，沃爾瑪在網上推出購買飛天茅台酒的商品福利，許多成功預約並獲取購買資格的顧客，紛紛來到超市排隊取貨。

深圳市民王先生表示，他上午在沃爾瑪官方小程序上看到購買飛天茅台酒的商品福利，可原價購買53度500ml的飛天茅台，每人限購2瓶，便在小程序上搶購預約，不久後就收到提貨碼，隨即前往沃爾瑪取貨。

部分顧客取貨期限至今日下午

今天上午10點左右，王先生來到取貨地點，發現超市門口聚集大量顧客，「全都是來提茅台酒的，好幾百人扎堆在一起，場面非常熱鬧，大家並不會在意相互之間的間距是多少。」疫情目前還沒有結束，境外輸入病例的現像也開始發生，王先生擔心人流大面積聚集，會帶來疫情傳播風險。

王先生收到的取貨碼有效期至2020年4月8日，但有市民稱，他們收到的預約信息內容顯示，提貨日期為3月10日上午9點至下午2點，並強調「數量有限，先到先得」，令他們立即趕來取貨。

搶購情況引起官方關注。深圳市福田區香蜜湖街道辦工作人員表示，得知該事件後，第一時間便作出介入。上午10點多，派出所和街道領導都去了現場把人群疏散，並跟超市說要妥善發佈公告，告知大家沒有必要蜂擁參加這個銷售活動。

見前，沃爾碼已將取貨改以分時段領取方式進行。（南方都市報）

改以分時段領取方式進行

工作人員稱，隨著社會活動的逐漸恢復，仍然不能放鬆對疫情的警惕，「這件事情，沃爾瑪的管理太粗放了，有些市民擔心過些天就買不到了，扎堆聚集在一起搶購，超市沒有預想到會出現這樣的結果，所以相關企業做好風險評估，落實好主體責任。」

沃爾瑪亦決定，今日不再現場發放茅台酒，呼籲現場人士散去。相關負責人表示，在與相關政府部門溝通後，已採取相關措施，避免人員聚集，包括分時段領取的方式，最大程度保障一個健康安全的購物環境。

官方數據顯示，截至今日（10日）凌晨0時，深圳累計確診419宗，其中381已治癒出院，3人死亡，現存確診35宗。

（南方都市報）