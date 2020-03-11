【新冠肺炎】習近平：群眾隔離時間長有情緒宣泄　要理解寬容包容

新冠肺炎疫情尚未解除之際，中共總書記習近平3月10日現身疫情爆發地武漢視察，引起外界高度關注。

3月11日，中共黨媒《人民日報》刊發了題為「武漢必將再一次被載入英雄史冊！」的文章，披露了習近平在武漢社區對普通民眾的講話細節。

+ 2

爆發疫情後，中央於1月23日下令對這座有1,100萬人口的大城市實施封鎖。為遏制疫情擴散，武漢目前還處於封鎖狀態。

而面對民眾長時間隔離所引發的一些問題，習近平表示，「群眾在家隔離時間長了，發幾句牢騷是可以理解的，誰願意老悶在家裏啊！有情緒宣泄，要理解、寬容、包容。」這也被指是在回應稍早前國務院副總理孫春蘭視察社區時遭另類上訪一事。

關於武漢何時解封，習近平表示，「我知道，大家都在掐着指頭算呢。儘管武漢的疫情形勢逐步向好，但總體上看還沒有到可以鬆口氣的時候，請大家再堅持一下！」

習近平在最後表示，「我在路上就一直在想，武漢市是多麼好的一座城市！這是一座英雄的城市，這裏的人民是英雄的人民。我相信，通過這次抗擊疫情鬥爭，武漢必將再一次被載入英雄史冊！全黨全國各族人民都為你們而感動、而讚歎！黨和人民感謝武漢人民！」

+ 2

視察結束後，習近平通過官媒新華社發表對當前疫情形勢的最新研判，強調疫情防控初步實現穩定局勢。

不過，習近平還是警告，當前防控任務仍艱鉅，繼續將其作為頭等大事和最重要的工作。

關於習近平的武漢之行，有消息指出，中共早在3月初就開始計劃。不過，伴隨習近平現身武漢，從某種程度上講，確實有宣示中國在疫情防控上取得了階段性勝利，至少湖北的解封已經開始步入倒計時。

當前，中國疫情防控形勢持續向好。截至3月10日24時，中國新增確診病例24例（境外輸入10例，武漢13例，大興安嶺地區1例），現有確診病例16,145例（其中重症病例4,492例），累計治癒出院病例61,475例，累計死亡病例3,158例，累計報告確診病例80,778例。

隨着大批患者治癒出院，截至3月10日下午，武漢方艙醫院已已全部休艙待命。