涉受賄、濫用職權　武漢原常委蔡傑移送檢察機關審查起訴

據《人民日報》3月11日消息，湖北省武漢市委原常委、秘書長蔡傑（正廳級）涉嫌受賄、濫用職權一案，由湖北省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

報道指，經湖北省人民檢察院指定管轄，由湖北省人民檢察院漢江分院審查起訴。日前，湖北省人民檢察院漢江分院以涉嫌受賄罪、濫用職權罪對蔡傑作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。

由於在新冠肺炎疫情期間，武漢高官蔡傑被逮捕的決定，掀起輿論熱議。（微博@求真先生）

此前，在2月22日，湖北紀委監委官網發佈消息稱，武漢市委原常委、秘書長蔡傑被「雙開」並移送審查起訴。

當時，湖北紀委監委通報稱，蔡傑與多人串供堵口；不如實報告個人有關事項；接受可能影響公正執行公務的旅遊活動；利用職務上的便利，在工程項目承接、違章建築產權辦理等事項上為他人謀取利益，直接或通過特定關係人索取、非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄罪；徇私舞弊、濫用職權，違規決定將財政資金撥付給私營企業，情節特別嚴重，涉嫌濫用職權罪。

現年53歲的蔡傑是湖北武漢人，先後任共青團武昌區委書記、武昌區委辦公室主任、江岸區委辦公室主任；2007年1月任江岸區委副書記、代理區長、區長；2011年6月任江岸區委書記；2016年1月任武漢市委常委、市委秘書長，2019年8月26日落馬的消息獲得官方確認。

據悉，蔡傑最後一次在媒體上露面是2019年8月20日。據武漢市委機關報《長江日報》報道，武漢市領導分別到分管領域和基層單位講專題黨課，蔡傑以市委常委、市委秘書長身份為市委辦公廳、市委國安辦、市直機關工委黨員幹部講黨課。