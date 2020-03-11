【新冠肺炎】武漢方艙醫院全部休艙　醫護除口罩露笑容合照

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，內地的情況目前逐漸好轉。在武漢，武昌方艙醫院昨日（10日）正式休艙，至此當地16間方艙醫院全部休艙。 為慶祝方艙醫院全部休艙，當地舉行「休艙儀式」，不少醫護人員合照留念。其中，江西援助湖北醫療隊隊員們更在合照時短暫除下口罩，露出笑容。

武漢方艙醫院全部休艙，當地舉行「休艙」儀式。（新華社）

武漢新型冠狀病毒肺炎大規模爆發後，因應病患人數眾多，自上月3日開始，當地將會展中心、體育場館等公共場所，改造成專門診治輕症病患的「方艙醫院」，後陸續增至16間，累計收治1.2萬多名新冠肺炎輕症病患。

近日，隨著病床緊張情況緩解，方艙醫院陸續休艙。其中，武昌方艙醫院在運行35日後，隨著昨日最後一批49名病患出艙，宣告正式休艙。至此，武漢市內的16家方艙醫院全部休艙。

江西援助湖北醫療隊隊員們短暫脫下口罩，露出笑容並大合照。另有網上片段顯示，有醫護輪流除下口罩，望向鏡頭微笑。（新華社）

武昌方艙醫院昨日舉行的「休艙」儀式上，出院的患者及醫護均難掩興奮之情，紛紛合照留念。其中，江西援助湖北醫療隊隊員們短暫脫下口罩，露出笑容並大合照。另有網上片段顯示，有醫護輪流除下口罩，望向鏡頭微笑。

不過，除口罩露笑容合照一事卻引起討論。有網民認為，公開發布讓武漢一線醫護摘口罩露笑容的擺拍，會誤導其它地區民眾鬆懈防控；有網民質疑，沒必要搞隆重、人山人海休艙儀式；但亦有人表示，現場環境通風，醫護人員只是配合幾秒鐘，很快就會戴上口罩，不必要擔心，亦不須上綱上線。