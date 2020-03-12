【新冠肺炎】中國動用殲20數碼化設計技術　研製全自動口罩機

新冠肺炎疫情全球蔓延，口罩等醫療用品成為最緊缺的物資。中國近期全力擴大口罩等物資的生產能力，軍工企業甚至動用殲-20隱形戰機所用的數碼化設計技術來製造口罩。

根據央視軍事頻道的消息，為加快口罩生產，中國軍工企業應用製造殲-10、殲-20飛機的數碼化設計技術，研製出全自動口罩生產機，目前已下線投產。據稱，每台機器可連續工作24小時，1分鐘就能產100個口罩，24台機器的口罩日產能超300萬隻。

另據報道，截至3月7日，中國航空工業集團、中國船舶集團、中國兵器工業集團、中國電子、中國通用技術集團、中國國機集團等6家企業累計製造完成壓條機574台，平面口罩機153台，立體口罩機18台。

除軍工企業外，中國近來已全力開展口罩等物資的生產活動。根據中國官方數據，截至2月29日，全境口罩日產能產量雙雙突破1億隻。其中，包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，全境口罩日產能達到1.1億隻，日產量達到1.16億隻。

中國在全力生產口罩的同時，也明確表態，不會禁止口罩等醫療物資的出口。3月9日，中國外交部發言人耿爽稱，商務部已澄清，中國政府沒有針對口罩及其生產原材料出口設置過任何貿易管制措施，企業可以按照市場化原則開展相關貿易。

但耿爽也說，由於疫情防控和大規模復工復產的需要，中國國內口罩需求目前仍處於高位，存在供應的缺口，現階段各國從中國採購口罩的確會面臨一定困難。

疫情肆虐，全球都缺口罩，目前中國正在全力生產口罩等物資。（Reuters）

公開報道顯示，自3月10日起，中國將向疫情重災區韓國出口口罩，首批出口物資將包括500萬隻普通醫用口罩和N95口罩在內。

另外，日本自2月21日就表示將逐漸恢復從中國進口口罩。3月6日，據報道，美國有關部門已經下發通知，對來自中國市場包括口罩、手套和消毒濕巾等在內的100多種醫療產品的零收費。

自伊朗新冠肺炎疫情爆發以來，中國在2月25日已向該國捐贈25萬隻口罩。3月10日，面對意大利疫情的爆發，中國外長王毅表示，將克服困難，向意方提供口罩等醫療物資援助，加大力度向意出口急需的物資和設備。

由於中國口罩產能的充沛，中國富豪馬雲也得以在近期向日本捐贈110萬隻口罩，向歐洲捐贈180萬隻口罩。