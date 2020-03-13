【新冠肺炎】湖北應城百名居民因菜價過高聚集　官方通報惹議

新冠肺炎疫情仍在持續，疫情重災區湖北省備受外界關注。近日，疑因菜價過高問題，湖北應城一社區約百人在籃球場聚集。對此，應城官方回應。

據應城新冠肺炎防控指揮部3月12日通報，應城市海山小區有業主聯繫商家到小區售賣蔬菜，被小區物業阻止並報警，防控巡邏隊趕赴現場處置時，導致小區居民圍觀。19時30分左右，該小區約100人在籃球場聚集，並於20時自行散去。

疑因菜價問題，湖北應城一社區約百人在籃球場聚集。（網上圖片）

通報強調，疫情防控期間，海山小區實行全封閉管理，由社區組織代購配送物資，嚴禁他人私自售賣生活物資。

另據網友爆料稱，「實際情況是因為菜價高，賣低價菜的人在物業報警後被抓，小區300多位居民聚集籃球場，要求放人並解決物價問題。」

事件隨即引發輿論熱議，網友普遍質疑稱，「居民的物資得到保障了嗎？如果有序的提供物資的話，為何有這麼多人冒險出來？」另外，從現場照片看，當日聚集的居民遠不止100人，官方為何對人數造假引發猜測。

對於當地居民及網友關注的物價問題，官方則回應稱，居民所需生活物資指定定點供應商配送，並會公布零售價格，進行限價銷售。

湖北應城對此事的官方通報。（微博@孝感發布）

應城市委於當晚召開會議稱，將通過引入競爭機制降低主要生活物資價格；對參與保供的市場主體進行補貼，降低其運營成本；成立工作專班，從生產基地採購一批愛心菜，直供城鄉居民。

自湖北武漢疫情爆發以來，湖北官場飽受詬病，基層治理問題也於近日相繼暴露出來。

3月11日，武漢青山區花園管委會被曝用垃圾車給居民運送愛心肉，目前青山區副區長因此事被查，鋼都花園管委會黨委書記及管委會副主任被免職。另外，疫情期間發生的粗暴執法事件引發熱議。

武漢青山區花園管委會被曝用垃圾車運送肉。（微博＠凱雷）

截至3月12日24時，中國境內新增確診病例8例，其中湖北新增確診病例5例（武漢5例），此前採取的防控措施效果逐漸顯現出來。

對於此次疫情，中共總書記習近平曾指出，本次肺炎疫情是對中國治理體系和治理能力的一次大考。在這次疫情中暴露出的治理問題，更是走向現代化過程中的一個重要反思契機。