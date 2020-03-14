【新冠肺炎】民政部：滯留武漢人員可領臨時補助金　提供住宿飲食

國務院聯防聯控機制今日（14日）下午3時召開新聞發布會，介紹強化疫情防控期間困難群眾兜底保障工作情況，請財政部、民政部、國家衛生健康委有關司局負責人回答媒體提問。

與會嘉賓包括：財政部應對疫情工作領導小組辦公室主任及社會保障司司長符金陵 、民政部社會救助司司長劉喜堂、國家衛生健康委老齡健康司司長王海東。

記者會由國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒主持。

記者會現場。（01直播截圖）

民政部：滯留武漢人員可領臨時補助金

針對部分滯留武漢人員陷入生活困境的問題，劉喜堂回應說，目前主要有兩種幫扶措施，對於因交通管制滯留在武漢面臨住宿飲食方面困難的人員提供臨時住宿和飲食，給予安置；對於受疫情影響找不到工作的外來務工人員，發放現金補助。

截至3月13日晚，武漢一共設置69個安置點，累計安置4843人，向5839人發放臨時生活補助金，共1609.8萬元。這項工作還在進行，困難群眾可以通過街道社區申請，也可以撥打社會救助熱線，還可以在武漢民政局官網下載二維碼申請。

符金陵說，對於受疫情影響滯留在各地的人員，目前的政策是這樣的：由急難發生地給予直接的救助，由其所在的地方根據人員的具體困難情形，包括滯留的時間、當地的生活成本等等，將其納入臨時救助政策的範圍，所需要的資金由地方統籌使用中央財政困難群眾救助補助資金和地方安排的資金來統一解決。目前這方面在各個地方執行的情況較好。

國家衛生健康委老齡健康司司長王海東。（01直播截圖）

王海東表示，老年人的抵抗力相對較弱，而且大多都患有基礎性疾病，所以更容易感染傳染性疾病，老年人也是這次疫情防控的重點人群。

衛健委在疫情防控初期就印發了關於做好老年人疫情防控的通知，對各地提出了明確的要求，明確了各種防控的措施，做了全面的部署。對機構來講，國務院聯防聯控機制下發了一系列養老機構的防控指南，規範性文件，也印發了養老機構老年人就醫的指南，醫養結合機構防控工作指南等等，就是為了規範養老機構的工作。對於居家的老年人，衛健委充分發揮社區、家庭醫生團隊的作用，對老年人進行健康管理，特別是對那些高齡老人，失能的老人，還有空巢的老人，特別予以關注。

除加強宣傳教育工作外，衛健委還重點督導檢查養老機構和醫養結合機構，發現問題立即整改，對防控措施執行不力的嚴肅問責。同時重視加強對一線醫務人員的老年親屬的關愛和服務工作。

民政部社會救助司司長劉喜堂。（01直播截圖）

劉喜堂表示，對低保對象、特困人員、孤兒、殘疾人等特殊困難群體，要及時足額發放補助。現在全國低保對象4317萬人，特困人員469萬人，還有30多萬孤兒等等，這些補貼要發放到位。

對於受疫情影響比較重的地區，還要進一步增發生活補助，一些地方已經採取了一些措施，比如湖北，在2月20日就做了部署，對上述困難人員，城市按照500元的標準、農村按照300元的標準給予生活物資救助。比如重慶，近期也做了規定，對困難群眾中的患者，按照當地低保標準的2倍按月發放臨時救助金。

有一些家庭受疫情影響，收入可能就降到了低保標準之下，符合條件了，對於這樣的人員要及時納入最低生活保障範圍。現在全國的城市低保平均標準是624元，這是按月來計算的，農村的低保標準是5336元，這是按年算的。只要你的家庭收入低於這個標準，財產狀況符合要求就可以納入低保。

民政部還明確，對非本地戶籍的人員感染了新冠肺炎的，可以在急難發生地來申請臨時救助，這個也是在疫情防控期間採取的一項措施。同時，對受疫情影響隔離的家庭，還有病亡人員的家庭，也要加大救助力度。

劉喜堂稱，對於基本生活受到疫情影響，其他的社會救助制度目前暫時還無法覆蓋的困難群眾，都要通過臨時救助來給予幫助。湖北省、武漢市還有其他一些疫情嚴重的地區，可以委託社區開展先行救助，也就是說社區工作人員發現有這樣的困難家庭，就可以立即開展救助，當然也包括對其他受疫情影響滯留的人員，暫時無法就業的人員都可以申請臨時救助。

財政部應對疫情工作領導小組辦公室主任及社會保障司司長符金陵。（01直播截圖）

符金陵表示，不會因為疫情問題而影響今年困難群眾基本生活保障資金的落實。2019年中央財政下撥了1472億元，主要用於低保、特困人員、流浪乞討人員、孤兒等基本生活保障，以及臨時救助支出，支持地方做到「應保盡保」「應救盡救」。今年綜合考慮疫情防控的需要，中央財政在去年的基礎上將進一步增加這項資金的預算規模。截止到目前，中央財政已經提前下撥了1030億元來支持地方做好困難群眾的基本生活保障工作。

他還說，財政部會會同有關部門盡快下達今年剩餘的困難群眾生活的保障資金，進一步向湖北等疫情困難地區、保障任務重的地區以及財政比較困難的這些重點地區傾斜，也就是要做到精准分配、精准施策。同時加強資金的監管，加快撥付進度，要確保各級財政安排的困難群眾的基本生活保障資金用到最需要的困難群眾身上。

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒。（01直播截圖）

據米鋒通報，3月13日0時至24時，全國新增確診病例11例；新增死亡病例13例，全部為湖北病例；新增疑似病例17例。當日新增治癒出院病例1430例。

截至3月13日24時，全國現有確診病例12094例，其中重症病例3610例，累計治癒出院病例65541例，累計死亡病例3189例，累計報告確診病例80824例，現有疑似病例115例。累計收到港澳台通報確診病例197例，其中香港137例，澳門10例，台灣50例。

3月13日0時至24時，新增報告境外輸入確診病例7例，其中上海4例，甘肅2例，北京1例。截至3月13日24時，累計報告境外輸入確診病例95例。

除湖北以外，其他省份新增確診病例7例，全部為境外輸入病例；新增疑似病例17例；無新增死亡病例；重症病例減少5例。內地現有本土確診和疑似病例數近1周均持續下降，治癒出院比例武漢為72.9%，湖北除武漢為92.7%，湖北以外省份為97.3%，治癒率近1周均持續上升。經過艱苦努力，疫情形勢向好態勢進一步鞏固拓展。

通過對全國高、中、低風險縣域的監測，到今天為止，全國絕大多數縣，是低風險的縣，相關省份對高、中、低風險的縣區名單進行了公布。