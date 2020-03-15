【新冠肺炎】13歲男生瑞士乘國泰抵港　經深圳灣回內地後確診

近期廣東有多起境外輸入新冠肺炎病例皆從國外抵達香港機場，然後乘車往深圳灣口岸入境。據深圳衛健委公布，一名13歲男子鄧某今天（15日）凌晨被確診，患者14日從瑞士飛抵香港機場，經深圳灣口岸入境後被送院，隨後被確診。

深圳新增一名確診患者，前日（13日）從瑞士蘇黎世乘搭國泰航班，昨日（14日）抵達香港，經深圳灣口岸到深圳。（網頁截圖）

據深圳衛健委公布，鄧某為香港居民，現就讀於瑞士某中學，此前居住於深圳福田區。1月4日，鄧某從深圳經香港到瑞士。3月11日，鄧某自述開始出現喉嚨痛、咳嗽、咳黃痰等症狀，無發熱。3月13日11:10，鄧某從瑞士蘇黎世乘坐國泰CX382航班返回中國。3月14日6:30，鄧某抵達香港國際機場，隨後乘坐商務車前往深圳灣口岸，全程均佩戴口罩。

3月14日11:30，鄧某從深圳灣口岸入境，體溫正常（36.5℃），由於其填寫的健康申報卡顯示有瑞士旅居史，曾出現咳嗽、咳痰等症狀，深圳海關採集鼻咽拭子和血液樣本後聯絡120救護車將其轉送至華中科技大學協和深圳醫院隔離留觀。

3月14日20:30，華中科技大學協和深圳醫院對鄧某的咽拭子樣品完成檢測，結果為新冠病毒核酸陽性。3月14日21:22，深圳海關完成咽拭子樣品的檢測，結果為新冠病毒核酸陽性。3月15日00:30，深圳市疾控中心完成復核，結果亦為陽性。

目前，鄧某已被轉到深圳市第三人民醫院隔離治療。據深圳衛健委指出，經初步判定，患者在內地的密切接觸者有4名，他們均已接受集中隔離醫學觀察，未出現異常症狀。