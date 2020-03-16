中國工程院院士寧津生在武漢逝世　被稱為「測繪國寶級人物」

據內媒《光明網》周日（15日）晚消息，中國工程院院士、武漢大學教授寧津生當日於武漢逝世，享年88歲。

資料顯示，寧津生1932年10月出生於天津，安徽省桐城縣人。1956年畢業於同濟大學，畢業後任教於武漢測量製圖學院（後更名為武漢測繪科技大學，2000年與原武漢大學、武漢水利電力大學等一起組建新的武漢大學）。他曾擔任武漢測繪科技大學副校長、校長，教育部高等學校測繪學科教學指導委員會主任，中國測繪學會測繪教育工作委員會主任。1995年當選為中國工程院院士。

寧津生被譽為中國「測繪國寶級人物」。（網上圖片）

因長期從事大地測量領域的研究，在大地水準面、地球重力場模型、中國天文重力水準網等方面成果顯著，寧津生被稱為中國「測繪國寶級人物」，他曾在武漢大學發起開設多位院士和知名專家聯袂講授的基礎課「測繪學概論」，令新生印象深刻。

寧津生的部份研究成果被作為中國重力測量實際作業的依據和標準；他曾為確定中國的大地水準面提供了一種新方法；80年代中後期，由他主持完成的中國自然科學基金高技術項目和中國測繪科技發展基金項目，建立了中國當時階次最高、精度最好的WDM89（180階次）和WDM94（360階次）地球重力場模型。

此外，寧津生曾出版專著、合作編著、翻譯出版教材和外文文獻15部，發表論文200餘篇。他主持和參與完成的兩個項目曾榮獲2004年和2018年中國科技進步二等獎。

寧津生的死因目前並未公布，與新冠肺炎疫情是否有關亦不得而知。上月15日，華中科技大學博士生導師、中國工程院院士段正澄教授因感染新冠肺炎去世，是首名在疫情中去世的院士。

（綜合報道）