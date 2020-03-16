【新冠肺炎】內地出台文件　拒健康申報、衛生檢疫或會被定罪處罰

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、海關總署3月16日聯合發布《關於進一步加強國境衛生檢疫工作依法懲治妨害國境衛生檢疫違法犯罪的意見》（下簡稱《意見》），當中寫道，六類「妨害國境衛生檢疫」行為，例如拒絕健康申報、衛生檢疫等，將被定罪處罰。

《意見》寫道，六類「妨害國境衛生檢疫」行為，例如拒絕健康申報、衛生檢疫等，將被定罪處罰。（中新社）

《意見》表明，針對當前疫情防控工作中的主要問題和實際需要，要對進一步加強國境衛生檢疫工作，依法懲治妨害國境衛生檢疫違法犯罪提出明確要求。並將疫情防控作為當前壓倒一切的頭等大事，綜合運用行政執法和刑事司法手段，依法及時、從嚴懲治妨害國境衛生檢疫各類違法犯罪行為。

《意見》寫道，要求各地公檢法機關和海關在辦理妨害國境衛生檢疫案件時，應當準確理解和嚴格適用刑法、國境衛生檢疫法等法律法規，依法懲治相關違法犯罪行為。當中列明，六類妨害國境衛生檢疫行為，如果引起鼠疫、霍亂、黃熱病以及新冠肺炎等國務院確定和公佈的其他檢疫傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的，將依照刑法第三百三十二條規定，以妨害國境衛生檢疫罪定罪處罰。

不如實填報健康申明卡等方式隱瞞疫情，或者偽造、塗改檢疫單、證等方式偽造情節的，可被定罪處罰。（網上圖片）

一是檢疫傳染病染疫人或者染疫嫌疑人拒絕執行海關依照國境衛生檢疫法等法律法規提出的健康申報、體溫監測、醫學巡查、流行病學調查、醫學排查、採樣等衛生檢疫措施，或者隔離、留驗、就地診驗、轉診等衛生處理措施的。

二是檢疫傳染病染疫人或者染疫嫌疑人採取不如實填報健康申明卡等方式隱瞞疫情，或者偽造、塗改檢疫單、證等方式偽造情節的。

三是知道或者應當知道實施審批管理的微生物、人體組織、生物製品、血液及其製品等特殊物品可能造成檢疫傳染病傳播，未經審批仍逃避檢疫，攜運、寄遞出入境的。

四是出入境交通工具上發現有檢疫傳染病染疫人或者染疫嫌疑人，交通工具負責人拒絕接受衛生檢疫或者拒不接受衛生處理的。

五是來自檢疫傳染病流行國家、地區的出入境交通工具上出現非意外傷害死亡且死因不明的人員，交通工具負責人故意隱瞞情況的。

六是其他拒絕執行海關依照國境衛生檢疫法等法律法規提出的檢疫措施的。