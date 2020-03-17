特朗普稱新冠病毒為「中國病毒」　外交部：強烈憤慨、堅決反對

美國總統特朗普（Donald Trump）早前在Twitter上將新冠病毒稱為「中國病毒」（Chinese Virus），言論引發巨大爭議。

在中國外交部3月17日記者會上，中國外交部發言人耿爽談及此問題，他表示，「近來美國一些政客把新冠病毒同中國相聯繫，這是對中國搞污名化，我們對此強烈憤慨、堅決反對。」

美國總統特朗普在Twitter上將新冠病毒稱為「中國病毒」（Chinese Virus）。

耿爽強調，「世界衛生組織和國際社會明確反對將病毒和特定的國家和地區相聯繫、反對搞污名化。我們敦促美方立即糾正錯誤，立即停止對中國的無端指責。」

他指出，「當前新冠肺炎疫情在全球多點爆發、擴散蔓延，當務之急是國際社會積極開展抗疫合作。美國應當首先做好自己的事情，同時為抗疫國際合作、維護全球公共衛生安全發揮建設性的作用。」

當日較早前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與中國主管外交的中央政治局委員楊潔篪通話。兩人的通話內容與中國外交部發言人趙立堅早前的爭議性發言有關。趙立堅在Twitter上稱，新冠病毒可能是由美軍帶到武漢的，美國國務院隨即召見中國駐美大使崔天凱，提出嚴正交涉。

據中國官媒報道，楊潔篪指美國詆譭中國和中方防控努力的行為「激起中國人民強烈憤慨，中方對此堅決反對，予以強烈譴責」。美方的聲明則指，蓬佩奧對中國企圖將新冠病毒怪罪到美國頭上，表達強烈反對。「這不是傳播不實信息和荒誕謠言的時候，而是各國團結對抗共同威脅的時候。」