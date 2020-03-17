【新冠肺炎】習近平會見巴總統：願為防止疫情全球擴散作更多貢獻

巴基斯坦總統阿爾維（Arif Alvi）3月16日至17日訪問中國，國家主席習近平17日在人民大會堂同他會談。習近平表示，新冠肺炎發生之初，巴方第一時間向中方致函慰問，總統先生此次又專程訪華表達對中方的堅定支持，巴方傾己所有向中方捐贈防疫物資，中方對此深表感謝。

習近平在會談中強調，中巴兩國是患難與共的真朋友、同甘共苦的好兄弟。（央視截圖）

習近平說，事實再次證明，中巴兩國是患難與共的真朋友、同甘共苦的好兄弟，中方願為防止疫情在世界範圍內擴散蔓延作出更多貢獻，將繼續向巴方提供支持和幫助。

習近平又強調，無論國際風雲如何變幻，中國將始終同巴基斯坦堅定站在一起，致力於深化中巴「鐵杆」情誼。中方也將繼續支持巴基斯坦維護國家獨立、主權、領土完整，支持巴基斯坦走出一條符合本國國情的發展道路。

他還說，雙方要保持領導人經常性互訪和會晤傳統，積極推動重點領域和項目合作，把中巴經濟走廊打造成「一帶一路」高質量發展的示範工程。要加強在國際和地區事務中的溝通配合，共同維護世界和地區和平、穩定、安全。中方願繼續為巴方治理蝗災提供支持。

阿爾維讚賞中國抗擊疫情取得積極成效，感謝中方給予的支持和幫助。（央視截圖）

阿爾維表示，中國抗擊疫情取得重大積極成效，展現出卓越領導力、強大動員力。中方的經驗做法為其他國家提供了有益借鑒。相信疫情過後，中國將更加強大。個別勢力企圖利用疫情「污名化」和孤立中國的做法不得人心，不會得逞。

他表示，巴方感謝中方給予的支持和幫助，願堅定同中國站在一起，共克時艱。巴方將一如既往在涉及中方核心利益的問題上支持中方。巴方將繼續推進同中方反恐合作，在國際上共同維護公平正義。

會談後，兩國元首共同見證了多項雙邊合作文件的簽署，並共同發表關於深化中巴全天候戰略合作夥伴關係的聯合聲明。

中巴簽署了多項雙邊合作文件。（央視截圖）

（央視新聞）