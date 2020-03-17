【新冠肺炎】軍隊科研團隊研製重組新冠疫苗　獲批啟動臨床試驗

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，由軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士領銜的科研團隊，其研製的重組新冠疫苗周一（16日）獲批啟動展開臨床試驗。

陳薇院士團隊研製的新冠疫苗通過了臨床研究註冊審評，獲批進入臨床試驗。（央視軍事）

據《央視新聞》報道，陳薇院士團隊自1月26日抵達武漢，其後聯合地方優勢企業，在伊波拉疫苗成功研發的經驗基礎上，開展重組新型冠狀病毒疫苗的藥學、藥效學、藥理毒理等研究，快速完成了新冠疫苗設計、重組毒種構建和GMP條件下生產製備，以及第三方疫苗安全性、有效性評價和質量覆核。

陳薇團隊研發的重組新冠疫苗獲批進入臨床。（中國軍網）

周一，陳薇院士團隊研製的新冠疫苗通過了臨床研究註冊審評，獲批進入臨床試驗。陳薇在接受採訪時透露，按照國際的規範，國內的法規，疫苗已經做了安全、有效、質量可控、可大規模生產的前期準備工作。

陳薇院士領銜的科研團隊來自軍事科學院軍事醫學研究院。（央視軍事）

此外，中國工程院院士王軍志周二（17日）在國務院聯防聯控機制記者會上表示，截至目前為止，中國5個技術方向的疫苗總體進展順利。第一批確定的9項任務都已完成臨床前的大部分研發工作，其中包括動物的有效性以及安全性的研究，預計大部分研發團隊在4月份都能完成臨床前的準備工作，並陸續啟動臨床的申請和臨床試驗。

（綜合報道）