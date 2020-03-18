【新冠肺炎】武漢門診5天新增6宗病例　專家：再現危險信號

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）內地疫情形勢持續向好，內地疫情防控重點指向境外輸入。不過，過去5天，武漢市新增了6例來自門診的確診病例，有專家稱，在武漢封城、社區封閉、形勢趨緩的情況下，出現門診新增病例是個危險信號。

內地官媒《人民日報》健康客戶端「健康時報」報道，據武漢市衛健委官網及武漢市疫情防控指揮部消息，3月13日到17日，武漢市連續5天均有新增確診病例來自於門診。

武昌方艙醫院醫療隊醫生說，「如果這幾天的新增病例是來自隔離點的疑似病例，或是境外輸入病例，說明我們的疫情已經得到了非常有效的控制，待這些遺留病例清零後，小區也可以慢慢解封了」，「但如果連續出現小區新發病人，說明防控還有一定漏洞！」

2020年3月10日，中共領導人習近平赴武漢了解社區疫情防控。（微博@新華視點）

該醫生說，來自社區的新增病例比較棘手，「病毒不會憑空而來，社區居民基本封閉在家中超過14天，弄清楚如何被感染的這個問題很關鍵」，「如果是社區監管不嚴，也不是最可怕的，目前我們最擔心的是會存在未被排查到的病源，而這將會是新冠肺炎死灰復燃的漏洞所在」。

3月15日下午，在湖北省新聞發布會上，武漢市衛健委副主任鄭雲提醒，在對門診新增病例的流行病學調查過程中發現，患者本人和家屬在居家期間，有外出和在小區內活動的軌迹，不排除有社區的感染可能。所以，當前還是有一定的社區傳染風險，請大家保持警惕，不要掉以輕心。

3月16日晚，央視主持人白岩松連線國家衛健委醫政醫管局監察專員焦雅輝。她表示，出現來自門診的新增病例，說明在社區裏還有感染的散發病人，但這是傳染病的正常發病狀態，大家不必恐慌。

中國科學院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟指出，武漢市疫情防控現在進入「衝刺」階段，到3月20日左右，新增確診人數有望「清零」。據介紹，清零以後，再觀察兩周，如果還是沒有新增確診，武漢的封城問題即能妥善解決，恢復正常的工作和生產生活。

（綜合報道）